Quirinale, oggi terza votazione. Salvini: oggi incontrerò tutti. Renzi: Draghi ancora in pista

Terza votazione oggi alle 11 per l’elezione del Presidente della Repubblica dopo la fumata nera di ieri. Anche per oggi il quorum richiesto è composto dai due terzi dei componenti dell’Assemblea. Da domani sarà sufficiente la maggioranza assoluta più uno dei Grandi elettori. Il centrodestra ha proposto la rosa Letizia Moratti, Marcello Pera e Carlo Nordio.

08.55 «Se vedrò Letta? Oggi incontrerò tutti, è il mio lavoro». Lo dice Matteo Salvini prima di entrare a Montecitorio. «Casellati? È la seconda carica dello Stato, non ha bisogno di essere candidata. Non fa parte di rose politiche, è lì, è donna, è stata eletta dalla maggioranza dei senatori, non ha bisogno che la sponsorizzi io o altri. Se uno la chiama penso sia a disposizione. Pera, Moratti e Nordio sono nomi all’altezza. Spero che Conte e Letta non si fermino ai no. Il mio tentativo è quello di dialogare. Il nuovo premier non lo troviamo a Campo de Fiori...Stiamo lavorando già a un Presidente della Repubblica e io ho un’idea. Qualora Draghi lasciasse il governo avremmo settimane di confusione, sarebbe un problema per l'Italia, con la crisi economica, sanitaria... A parte che se perdo tre chili male non mi fa, ma il mio tentativo è dialogare, ma per farlo bisogna essere in due. Se mi siedo a un tavolo e mi dicono, "sono pronto a dialogare ma qualunque nome tu mi faccia è no", allora si capisce che è un dialogo un pò particolare. Noi dei nomi li abbiamo fatti. E ne potremmo farne altri dieci all’altezza, speriamo che ce ne sia uno di questi nomi che vada bene, dopo 30 anni uno non di sinistra».

08.50 «Con i tre nomi del centrodestra si è fatto un passo in avanti, stiamo parlando finalmente di iniziare a discutere, a votare nomi. Basta con questa manfrina delle schede bianche che mal si lega alla situazione che stiamo vivendo. Bisogna fare presto». Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi. «Sono nomi di livello, - aggiunge - ma noi non li voteremo». Ipotesi Casellati? «Che il centrodestra presenti tre candidati per tirare il terzo mi sembra mancanza di rispetto ai tre candidati, come dire che sono finiti. Ci vuole un presidente della Repubblica che abbia poteri diversi e che sia eletto dai cittadini. È il momento di fare un grande accordo fra tutti e far eleggere il presidente della Repubblica dai cittadini. Nel 2029 saranno gli italiani ad eleggerlo. Se penso che Draghi possa andare al Quirinale? Assolutamente sì. E sono contento che questo paese si sia innamorato di Draghi, perché un anno fa quando dicevo che bisognava mandare a casa Conte mi dicevano che ero pazzo. Sono stato più draghiano di Draghi. Non vedo l’idea che comunque vada Draghi rischi di lasciare il governo. - aggiunge - Io però non sono convinto che la partita non sia chiusa, né alla quarta, né alla quinta, né alla sesta votazione secondo me draghi è ancora in pista per fare il presidente della Repubblica».

© Riproduzione riservata