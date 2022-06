Francia, Macron perde maggioranza assoluta: tallonato da Mélenchon. Le Pen decuplica i deputati

Assemblée Nationale con equilibri sconvolti in Francia, stando alle prime proiezioni in seggi delle legislative: Emmanuel Macron con la sua coalizione Ensemble! è lontanissimo dalla maggioranza assoluta necessaria per governare, 289 seggi. Nel primo mandato aveva 341 deputati, oggi ne ha tra 205 e 235. E’ tallonato da Nupes, la coalizione di sinistra guidata da Jean-Luc Mélenchon (170-190 seggi). Il successo più vistoso è quello di Marine Le Pen, rieletta, che riesce a decuplicare il numero di deputati: erano 8, saranno fra 75 a 95, terza forza del Paese. Mentre continuano ad arrivare le notizie di ministri del governo e di personalità vicine a Macron che sono state battute e - secondo le regole del presidente in carica - dovranno dimettersi, si profila la situazione con un parlamento difficilmente governabile. La forza più «moderata» con la quale il governo potrebbe negoziare, la destra dei Républicans, dovrebbe prendere fra 60 e 75 seggi, per la prima volta meno di quelli dell’estrema destra della Le Pen.

