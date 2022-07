Tensioni Governo, Draghi convoca la stampa alle 16.30. Con lui i ministri Giorgetti e Orlando IN AGGIORNAMENTO

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi pomeriggio alle ore 16.30 terrà una conferenza stampa insieme ai ministri del Lavoro Orlando e dello Sviluppo economico Giorgetti. L’incontro avrà luogo presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio.

La posizione del M5S

«Contiamo come Movimento 5 Stelle di ricevere delle pronte risposte, quindi adesso ci aggiorneremo prima possibile». Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte, riferendosi al documento di 9 punti presentato settimana scorsa al premier Mario Draghi. Intercettato da Fanpage.it all’uscita del supermercato di fronte alla sua abitazione a Roma, alla domanda su come si comporterà il Movimento in Senato sulla questione di fiducia per il dl aiuti, l’ex premier ha preferito glissare: «Sono venuto a controllare il caro prezzi di persona», ha sorriso mostrando le buste della spesa

IN AGGIORNAMENTO

