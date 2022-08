M5S, oggi le "parlamentarie". Nel listino di Conte Appendino, Cafiero De Raho e Floridia GLI ALTRI NOMI

Oggi sarà sfida per i 5 Stelle con l’avvio delle "parlamentarie": nella lista di 2000 candidati già on line, c'è anche Giuseppe Conte che punta al collegio della Camera Lazio 1.

Intanto è stata resa pubblica la composizione del listino di Conte in vista delle elezioni del 25 settembre: ci sono Appendino, De Raho, Castellone, Colucci, Costa, De Santoli, Floridia, Gubitosa, Licheri, Patuanelli, Ricciardi, Scarpinato, Silvestri, Todde e Turco.

"E' una importante per individuare con un voto uomini e donne che dovranno portare avanti la nostra agenda politica" ha affermato il leader M5s rivolgendosi in un videomessaggio a tutti i sostenitori del Movimento ringraziando chi ha già svolto i due mandati per il lavoro fatto fino ad ora e per il supporto che potrà continuare a dare, sia pure fuori dal Parlamento.

Ci sarà la possibilità di esprimere con un voto delle preferenze anche su una lista ristretta di nominativi che per la loro esperienza potranno assicurare continuità all’azione dei 5 stelle. In questa lista si troveranno anche esponenti della società civile, in particolare nel campo giuridico e nella lotta alle mafie. Che sono nostre priorità insieme alla transizione ecologica ed energetica: ci saranno in questa lista ristretta - continua - anche personalità di tali settori. Abbiamo bisogno delle loro idee affinchè il M5S sia sempre protagonista nella battaglia contro i cambiamenti climatici. Il 2050 è l’anno della neutralità climatica, ricorda Conte concludendo che obiettivo sarà quello di essere dalla parte giusta con «cuore e coraggio".

© Riproduzione riservata