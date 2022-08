La Meloni si candida nell'uninominale in Abruzzo. Salvini: "Mi piacerebbe confrontarmi in tv con Letta"

Il leader nazionale di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, è candidata al collegio uninominale L'Aquila-Teramo. Lo conferma in una nota il il segretario regionale abruzzese di FdI, Etelwardo Sigismondi. «Dirigenti, militanti e amministratori di Fratelli d’Italia dell’Abruzzo hanno promosso un appello al presidente Giorgia Meloni per scegliere il collegio uninominale dell’Aquila. Siamo davvero onorati che il presidente Meloni abbia confermato l’affetto per l'Abruzzo raccogliendo la nostra proposta. A nome di Fratelli d’Italia Abruzzo, con grande orgoglio per la scelta della leader del primo partito italiano, esprimo il mio ringraziamento. Sono certo che i cittadini dell’Aquila e tutti gli abruzzesi premieranno questa decisione» ha detto.

L’indiscrezione era trapelata nella giornata di ieri. Secondo la dirigenza locale, si tratta di un riconoscimento per L’Aquila dove nel 2017 è stato eletto il primo sindaco di un capoluogo di regione di Fdi, Pierluigi Biondi, riconfermato poi con oltre il 54% il 12 giugno scorso. A Roma è stato considerato il fatto che dall’Aquila è cominciata la cavalcata dei meloniani, diventati nel corso degli anni primo partito della coalizione di centrodestra e, secondo i sondaggi, primo partito italiano. In Abruzzo Fdi ha avuto, nel febbraio 2019, anche il primo presidente di Regione di Fdi nella persona di Marco Marsilio, ex senatore ed ex coordinatore regionale nel Lazio.

Le ultime ore per la presentazione delle candidature

Oggi alle 20 scade il termine per la presentazione delle liste nelle varie Corti d'appello e comincia a farsi più chiaro il quadro delle candidature.

TERZO POLO - "Io guiderò la lista al Senato in Lombardia, Toscana e Campania", annuncia il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

Le liste, naturalmente, hanno provocato molti problemi . Ringrazio tutti gli amici che hanno dato la disponibilità, quelli che hanno fatto un passo indietro con eleganza e stile, quelli che sono più o meno giustamente arrabbiati. Tutti comunque siamo in pista per una grande campagna elettorale".

CENTRODESTRA - Claudio Durigon e Alfredo Becchetti, rispettivamente coordinatori della Lega Lazio e Roma, hanno depositato le liste alla Corte di Appello di Roma. Negli uninominali del Lazio saranno candidati Fabio Rampelli, Antonio Tajani e Claudio Durigon. Salvini avverte: "Sì è chiuso tutto da ieri, stiamo aspettando che anche gli altri alleati diano il materiale. Sono orgoglioso, noi non abbiamo nomi noti ma sindaci, imprenditori e rappresentanti del volontariato che sapranno cosa fare in Parlamento. Ed è riconfermata la squadra di governo".

SALVINI: "Confronto tv? A me piacerebbe confrontarmi con Letta. "A me piacerebbe che tutti possano confrontarsi con tutti, a me piacerebbe confrontarmi con Enrico Letta". L'ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini ,rispondendo , ospite di Rtl102.5, alla domanda se fosse d'accordo che Giorgia Meloni partecipi a un confronto in tv in rappresentanza del centrodestra. Quindi ha aggiunto: "Io spero che sulle reti televisive tutti abbiano il modo di confrontarsi con tutti. Non faccio l'organizzatore di dibattiti tv ma gli italiani hanno diritto di capire. Con Letta mi confronterei domattina". "I primi messaggi di questa mattina li ho mandati al segretario della Cgil, della Cisl e della Uil per invitarli a trovarci, parlare di Quota 41 e confrontarci. Le polemiche sulle candidature le lascio ad altri", prosegue.

