Strage di migranti a Cutro, i parenti delle vittime da Meloni a Palazzo Chigi

A bordo di un pullman della Polizia, che li ha portati all’ingresso posteriore di Palazzo Chigi, sono arrivati nella sede del governo superstiti e familiari delle vittime del naufragio di Cutro, che hanno risposto all’invito della premier Giorgia Meloni. Il gruppo, formato da una trentina di persone, è volato a Roma dalla Calabria a bordo di un C-130 dell’Aeronautica militare. L’incontro con la presidente del Consiglio, nella Sala verde, sarà riservato, a porte chiuse. Secondo quanto spiegato alla vigilia da alcuni componenti, la delegazione chiederà a Meloni di continuare a cercare chi è ancora disperso, di agevolare il ricongiungimento con le famiglie anche all’estero e di creare, con l’Europa, corridoi umanitari per soccorrere le persone nei Paesi come l’Afghanistan dove e condizioni di vita non sono sicure. Le forze dell’ordine hanno fatto spostare operatori tv, fotografi e giornalisti che erano piazzati di fronte all’ingresso di Palazzo Chigi, facendoli posizionare su un lato di piazza Colonna.

