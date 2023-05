Locri, Fontana eletto sindaco: "Vittoria che premia il lavoro" FOTO|VIDEO

L’attesa a Locri dura poco. Già dalle prime schede l’andamento del voto è chiaro. I locresi hanno eletto sindaco Giuseppe Fontana. Classe 1971, Fontana ha affrontato la campagna elettorale da sindaco facente funzioni dopo la decadenza del primo cittadino Giovanni Calabrese (Fratelli d’Italia) nominato assessore regionale al Lavoro. Alle 17:25 , a quota 2000 voti in valore assoluto, i sostenitori di “Tutti per Locri” chiamano a gran voce il neo eletto sindaco Giuseppe Fontana. E’ così scoppia la festa al lido La Capannina di Locri con cori e urla di gioia per una vittoria nella competizione elettorale che premia la continuità amministrativa di un gruppo alla guida del Comune di Locri dal 2013. In questo momento, quando mancano 1000 schede circa da scrutinare, Fontana è a quota 2900 con il 54,5%. Raffaele Sainato, Con Senso Civico per Locri, è a quota 1500 voti con il 28,3%. Terzo Ugo Passafaro, con Storia e Progresso per Locri, è a quota 770 voti con il 14,4%. Prima degli eletti è Domenica Bumbaca, assessore uscente, con 640 preferenze.

A festeggiare la vittoria di Fontana anche l’assessore regionale alle Risorse Umane e Transizione Digitale, Filippo Pietropaolo.

La gioia del neo sindaco Fontana: “È’ una vittoria che premia il lavoro svolto in questi anni da un gruppo di persone unite. Sono stanco, perché è stata una campagna elettorale dura e a tratti rude, ma soddisfatto. Ora porteremo avanti i punti del nostro programma elettorale con un pensiero ai più deboli”.

Nel video anche le voci di Domenica Bumbaca e di Giovanni Calabrese

