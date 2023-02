Sanremo, ancora record. Terza serata vinta da Ultimo. Stasera i duetti: il programma

Sono stati 9 milioni 240 mila, pari al 57.6% di share, i telespettatori che hanno seguito in media ieri su Rai1 la terza serata del festival di Sanremo (dalle 21.25 all’1.59). In valori assoluti, gli ascolti sono in linea con la terza serata del festival del 2022, che era stata seguita in media da 9 milioni 369 mila telespettatori. Un anno fa la media di share fu inferiore di oltre tre punti (54.6%). Picco di ascolto con Tananai, picco di share all'1 durante il monologo di Siani.

La prima parte della terza serata di Sanremo (dalle 21.25 alle 23.31) ha fatto segnare 13 milioni 341 mila spettatori pari al 57.2%; la seconda (dalle 23.40 all’1.59) 5 milioni 584 mila con il 58.4%. L’anno scorso la prima parte della terza serata del festival aveva fatto segnare 12 milioni 849 mila spettatori con il 53.2%, la seconda 5 milioni 455 mila con il 56.8%.

In apertura subito la precisazione del sindaco di Sanremo e del presidente della Regione sull’ipotesi che una cordata alternativa a Viale Mazzini possa mettere le mani sull'organizzazione del festival. «Un festival senza la Rai è come il pesto senza basilico. Ogni ligure lo sa, non si può fare. E' surreale pensarlo». Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Totti, arrivato a Sanremo per la serata dei duetti. Intanto emergono dettagli sulle votazioni della seconda serata: a vincerla è stata Ultimo premiato dal televoto, mentre Mengoni si è imposto nella demoscopica.

Il programma dei duetti di stasera in ordine di uscita.

Ariete e Sangiovanni

Will e Zarrillo

Elodie e Big Mama

Olly e Lorella Cuccarini

Ultimo ed Eros Ramazzotti

Lazza ed Emma

Tanani con Don Joe dei Club Dogo e Biagio Antonacci

Shari e Salmo

Grignani e Arisa

Articolo 31 e Fedez

Giorgia ed Elisa

Colapesce e Dimartino-Carla Bruni

Cugini di campagna e Paolo Vallesi

Marco Mengoni e il Kingdom Choir

GianMARIA e Manuel Agnelli

Mr Rain e Fasma

Madame e Izi

Coma Cose e Baustelle

Rosa Chemical & Rose Villain “America”

Madame e Le Vibrazioni

Levante e Renzo Rubino

Anna Oxa & Iljard Shaba

Sethu & Bnkr44

LDA con Alex Britti

Mara Sattei e Noemi

Paola & Chiara con Merk & Kremont

Colla Zio e Ditonellapiaga

