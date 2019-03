Al cinema a vedere Dumbo, le foto di Salvini con la nuova fidanzata Francesca Verdini

Matteo Salvini paparazzato al cinema insieme alla sua nuova fidanzata, Francesca Verdini: ha 26 anni ed è toscana. I due hanno visto Dumbo di Tim Burton, in occasione dell'anteprima romana del film.

Dopo Elisa Isoardi, dunque per Salvini - 46 anni - è tempo di un nuovo amore. La Verdini è figlia di Denis, ex parlamentare di Forza Italia. Francesca è cresciuta con la madre a Firenze. «Io il padre non l’ho fatto a nessuno dei miei figli», aveva detto tempo fa Denis. Salvini e la Verdini pare che si siano conosciuti a Campo Marzio a Roma dove gestisce un ristorante insieme al fratello. Il ministro infatti si sarebbe presentato per un pranzo. Salvini e la Verdini comunque si erano già intravisti qualche tempo prima a Firenze.

