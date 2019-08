Dopo il parto mostra sui social cellulite e smagliature: ovazione sul web per Rosa Perrotta

Ad un mese dalla nascita del suo primogenito Domenico, Rosa Perrotta non fa mistero di cellulite e smagliature comparse in gravidanza, e condivide sui social alcuni scatti che mettono in bella mostra i postumi del parto.

In vacanza in Puglia, l'ex tronista di Uomini e donne ha anche commentato le foto così: "Quest'anno va così, con la cellulite e le smagliature. Amen".

"Brava siamo donne, non bambole", ha scritto una fan apprezzando l'atteggiamento della 30enne Perrotta. E ancora, "Brava Rosa, dai veramente un grande esempio. Meno finzione e più realtà".

"Grazie per essere te stessa al 100 per cento - ha scritto un'altra fan - per mostrare quanto si può essere belle anche con cellulite e smagliature...".

La Perrotta è diventata mamma per la prima volta lo scorso 25 luglio. Il padre è il compagno Pietro Tartaglione, conosciuto appunto a Uomini e donne.

"Hai partorito un mese fa e sei già al top", ha sottolineato un'ammiratrice.

