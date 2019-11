Dalla Sicilia al successo, Marracash: "Dopo i disturbi mentali, rinasco con Elodie"

Nato a Nicosia, in provincia di Enna, sotto il nome di Fabio Rizzo, Marracash parla apertamente dei suoi disturbi mentali e della sua rinascita grazie ad Elodie, sua attuale compagna.

Dalla Sicilia, Marracash si è trasferito a Milano vivendo in un monolocale che il padre condivideva con 5 colleghi e, poi, con la madre in un appartamento dello stesso stabile.

Ha scelto il nome Marracash perchè, per via dei suoi lineamenti marcati e delle sue origini siciliane, da piccolo lo avevano soprannominato "marocchino". Il cantante ha dunque parlato della sua forma non grave di disturbo bipolare, che spesso ha cantanto nelle sue canzoni.

"Gli attacchi di panico, i problemi mentali, la depressione... non ho problemi a condividere, anche attraverso la musica, quello che ho passato", ha detto Marracash.

A causare i suoi problemi, in passato, anche il difficile rapporto con una ex: "Ci sono state tante cose che mi hanno portato alla malattia, compreso il rapporto non sano con una mia ex".

Oggi, Marracash si dice felice e rinato accanto ad Elodie, conosciuta grazie alla collaborazione nel singolo "Margarita". "Con lei è stato un incastro di pianeti meraviglioso che ci ha consentito di conoscerci e di non perderci di vista. Un importante passo questo verso la mia rinascita".

© Riproduzione riservata