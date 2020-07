Influencer più ricchi del mondo: dalla De Lellis alla Ferragni, i 5 italiani in classifica

Hopper HQ, agenzia inglese che si occupa di digital marketing, stila la Instagram rich list ossia la classifica degli influencer più ricchi. Fra tanti nomi stranieri, ne spiccano 5 tutti italiani.

In testa c'è Chiara Ferragni - al 65esimo posto - con quasi 50 mila euro per post. Al 71esimo posto c'è Gianluca Vacchi. I suoi guadagni si aggirano a 42 mila euro per post. Posizione 84 per Fedez con 27mila 600 euro per post. In classifica spuntano anche l'ex modello Mariano Di Vaio, con 17 mila euro a post, e l'ex corteggiatrice di 'Uomini e donne' Giulia De Lellis, con 12.500 euro a post.

A dominare la classifica generale è Dwayne "The Rock" Johnson: un suo post arriva a valere anche 900 mila euro. E ancora, Kylie Jenner con 873 mila euro a foto, Cristiano Ronaldo, Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Candice Swanepoel e Rosie Huntington-Whitely.

