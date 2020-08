Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi? Il gossip che infiamma il web dopo la vacanza alle Eolie

Vacanze separati ed "errori" commessi. Sembrerebbe che tra Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser ci sia aria di crisi e a chiedere cosa stia accadendo sono i follower preoccupati che la loro storia d'amore sia giunta al capolinea.

Ciò che è certo è che in questo momento i due non sono insieme: Cecilia ad Ibiza con la sorella - che intanto ha lasciato ancora una volta l'ex marito Stefano De Martino - e lui rimasto in Trentino nella sua tenuta con la famiglia. Che ci sia qualche tensione nella coppia? Una separazione improvvisa che lascia l'amaro in bocca tra i fan ma dagli interessati ancora nessun chiarimento che lascia spazio a brutti presagi.

I due, consciutisi nella casa del Grande Fratello, sono ufficialmente fidanzati e hanno promesso di convolare a nozze a breve ma ancora dell'attesa cerimonia, probabilmente anche a causa dell'emergenza coronavirus, neanche l'ombra. E dire che sembrava andare tutto a gonfie dopo aver trascorso qualche giorno di spensieratezza insieme agli amici nel mare cristallino delle Isole Eolie.

© Riproduzione riservata