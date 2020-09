Fabio Cannavaro compie 47 anni, gli auguri di amici e parenti sui social

Fabio Cannavaro compie oggi 47 anni. L'ex difensore della Juventus e della Nazionale, con cui conquistò la Coppa del Mondo nel 2006, è nato il 13 settembre del 1973.

In occasione del suo compleanno sono molti i messaggi di auguri che il campione ha ricevuto tramite i social. Le sue stories di Instagram sono piene di foto e frasi da parte di parenti e di amici. Non mancano anche gli auguri dei fan.

Cannavaro passò dall'Inter alla Juventus nel 2004 e fu uno dei pilastri dei due scudetti poi revocati da Calciopoli. Indimenticabile l'immagine del Capitano che solleva la coppa ai campionati del mondo del 2006.

Nello stesso anno, il campione si trasferì al Real Madrid, ma nel 2009 tornò in bianconero per una sfortunata stagione con Ciro Ferrara (e poi Alberto Zaccheroni) in panchina. Per un breve periodo ha anche allenato la nazionale della Cina. Attualmente è l'allenatore del Guangzhou Evergrande, con cui l'anno scorso ha vinto il campionato cinese.

