Harry e Meghan sorridenti e innamorati nel primo scatto ufficiale dopo l'addio alla Royal Family

Meghan Markle e il principe Harry tornano allo scoperto. Nonostante la coppia abbia lasciato la Royal Family circa sei mesi fa, riesce comunque a far parlare di sé. Questa volta lo fa con la pubblicazione, sui social, del primo ritratto ufficiale insieme.

Uno scatto in bianco e nero, che li ritrae bellissimi, sorridenti e - a quanto pare - innamorati. La foto è stata pubblicata un paio di giorni fa per annunciare la partecipazione dei Duchi del Sussex, il 20 ottobre, all’evento TIME100 Talks – una serie di conversazioni virtuali con consigli per costruire un mondo migliore. L'immagine ha fatto immediatamente il giro del web.

La posizione scelta per rappresentare i Duchi di Sussex è originale. Meghan, infatti, è al centro dell'immagina, seduta su una sedia. Sorride e ha lo sguardo fuori campo. Harry, invece, sta in secondo piano, abbraccia la moglie in modo protettivo, e guarda fisso verso l’obiettivo.

Soltanto qualche giorno fa, Meghan Markle aveva annunciato di non guardare i social perché preferisce non sapere cosa pensa di lei la gente. In quella occasione aveva anche espresso la sua preoccupazione per le tante persone che invece sono ossessionate dai social, quasi fossero una droga che crea dipendenza.

Oggi i Duchi di Sussex tornano alla ribalta con una foto di quelle che non si vedevano dai tempi in cui i due erano ancora membri attivi della Royal Family. Un vera svolta.

