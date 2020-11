Platinette compie 65 anni, la lunga carriera di Mauro Coruzzi

Platinette, al secolo Mauro Coruzzi, compie 65 anni il 4 novembre. Dopo la prima apparizione al "Maurizio Costanzo Show" la soubrette dal look drag divenne famosa nel mondo dello spettacolo. Oggi la sua voce è una delle più amate della radio.

Mauro Coruzzi è nato a Langhirano da una famiglia contadina e si è diplomato all'Istituto Magistrale di Parma. Inizia a lavorare come garzone da un fruttivendolo, prima di entrare nel mondo del giornalismo. La sua passione per il travestitismo lo porta ad unirsi al collettivo canoro en travesti delle Pumitrozzole. Quando le Pumitrozzole si sciolgono, Mauro la Cicciona continua la sua carriera come Platinette.

Gli anni Novanta di Platinette sono all'insegna della conduzione radiofonica. Dopo avere presentato "Contatto Radio" con Mara Venier nel 1993 su Radio Capital , passerà alla conduzione di "Caffè, the, mè", su Station One. E poi ancora "Station Night" fino ad approdare a Radio Deejay col programma "È finita bimbe". L'anno successivo conduce "Platinews", in onda dalle sei alle otto del mattino.

La svolta arriva con la partecipazione al "Maurizio Costanzo Show". Si distingue per i suoi costumi da eccentrica drag queen e per la schiettezza delle sue opinioni. Inizia così la sua carriera televisiva con il programma satirico "Fascia protetta" su La7 e il talk show "Grande Fratello" in onda su Stream Tv. Nel 2002 collabora con "Buona Domenica" e nel 2004 "Bisturi! Nessuno è perfetto" assieme a Irene Pivetti. Nel 2009 diventa ospite fisso di "Domenica Cinque", condotto da Barbara D'Urso, impegno che viene interrotto dal suo ingresso nel cast fisso del reality "La pupa e il secchione" in qualità di giurata.

Nel corso degli anni Platinette ha anche inciso album e preso parte a diverse competizioni canore. Nel 2012 ha fatto la sua prima apparizione sul palco del Festival di Sanremo, per duettare con Silvia Mezzanotte dei Matia Bazar sulle note di "Sei tu". Torna all'Ariston nel 2015 per duettare con Grazia Di Michele in "Io sono una finestra". Nel 2019 interpreta il brano "Imbarazzismo" con Roberta Marten.

Platinette ha anche conquistato il suo spazio nel mondo del cinema. Ha recitato in "Caruso, zero in condotta" di Francesco Nuti (2001), "Natale a casa Deejay" di Lorenzo Bassano (2004), "H2Odio" di Alex Infascelli (2006), "Magnifica presenza" di Ferzan Ozpetek (2012). È stata anche protagonista di diversi videoclip: "Neve" di Mina (1992), "Comprami 2000" di Viola Valentino e Zerodecibel (1999), "Day by day" di Ivana Spagna (2006), L'angelo necessario di Virginiana Miller (2010), "Non sono mica Lady Gaga" di Enzo Iacchetti e La Cesira (2012), "Imbarazzismo" con Roberta Marten (2019).

Nel 2005, Mauro Coruzzi si era sottoposto a un intervento chiurugico per cercare di perdere peso. Dieci anni dopo sceglie il palloncino gastrico per rallentare lo svuotamento dello stomaco e mantenere un senso di sazietà. La sua assenza da "Italia Sì" nel 2019 coincide con la necessità di rispettare un nuovo regime alimentare e le terapie fino alla completa guarigione.

