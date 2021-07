A Milano il Museo delle Illusioni per sperimentare l'impossibile - LE STANZE

"Se un’immagine vale mille parole, fidati che un’illusione ne nasconde oltre un milione". E' lo slogan del Museo delle Illusioni di Milano, un’intrigante esperienza visuale, sensoriale ed educativa nuova e inesplorata. Un fantastico mondo che fa dubitare i sensi, sorprendente e istruttivo, in cui nulla è come sembra.

Milano luogo delle illusioni

Dall’illusione creata dal Vortex Tunnel, capace di simulare una lotta faticosa solo per fare un passo in avanti attraverso un cilindro rotante su una superficie apparentemente stabile e piatta. Alla rotante Stanza del Sottosopra, passando per le leggi della gravità e il rapporto tra dimensioni della Stanza dell’Infinito. O, ancora, la Playroom con i suoi giochi e rompicapo intriganti (frustranti) ed educativi. Fino alla collezione di ologrammi, con le sue illusioni ottiche e le installazioni. Un brillante e divertente promemoria del fatto che le nostre convinzioni sul mondo che percepiamo spesso non sono altro che uno spettro d’illusioni.

Visione e percezione

Trucchi stupefacenti per istruire la visione, la percezione, sulla mente umana e sulla scienza, sugli occhi quando vedono cose che il cervello non può capire.

© Riproduzione riservata