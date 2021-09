Miss Mondo Italia 2021: 3 siciliane ed una calabrese alla finale di Gallipoli FOTO

Proclamate le 25 finaliste di Miss Mondo Italia 2021

Dopo la cena di gala, l’ufficializzazione delle bellezze italiane che si contenderanno l’ambita fascia ed il diritto a partecipare alla finale internazionale di Miss World

Come sempre emozioni, sorrisi e lacrime. E non poteva essere diversamente, anche in quello che di fatto è il concorso di bellezza della ripartenza.

Tre le siciliane che hanno passato le selezioni rispettivamente la castelvetranese Aurora Vella, Andrea Ciaccio di Palermo, e Lorena Caponiti di Giardini Naxos (Me).

Unica rappresentante calabrese Hiba Missaoui di Reggio Calabria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ♛ ᴀᴜʀᴏʀᴀ ᴠᴇʟʟᴀ ♛ (@aurora_vella)

La proclamazione delle 25 finaliste di Miss Mondo Italia, è avvenuta prima nel passaggio in giuria tecnica svoltasi al “Bellavista Club” hotel del Gruppo Caroli Hotel e poi ufficializzata nell’elegante cena di gala dell’ Ecoresort Le Sirene, situato nel suggestivo scenario naturale del parco regionale di “Punta Pizzo” a Gallipoli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANDREA (@andreaciaccio01)

Una selezione importante e definitiva, con le Miss scese da ben 120, giunte in giorni diversi e suddivise in quattro gruppi di 30, alle attuali 25. Saranno proprio loro, in rappresentanze di tutte le regioni d’Italia, a contendersi fascia e corona nel grande show finale in programma il prossimo 26 settembre, al Teatro delle Feste Italia di Villa dei Fiori Eventi. Da evidenziare che le 25 finaliste sono state attentamente selezionate dopo vari passaggi in giuria, avvenuti sin dal loro arrivo nella “Città Bella”. Come detto rappresentano tutte le regioni Italiane ed arrivano alle fasi finali, dopo diverse selezioni regionali.

© Riproduzione riservata