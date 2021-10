Nozze in gran segreto per Lapo e Joana Lemos. Ecco chi è la nuova lady Elkann

Nel giorno del suo 44esimo compleanno Lapo Elkann ha detto sì. Nozze celebrate nella giornata di ieri in Portogallo (dove due anni fa la coppia si è conosciuta), paese natale della neo moglie Joana Lemos, socia anche del rampollo della famiglia Agnelli, nonché ex campionessa di rally.

Una cerimonia intima, ad assistere c'erano solamente gli amici più stretti e i familiari. Nessun accenno all'evento da parte di Lapo, solitamente molto attivo sui canali social, segno che l'intenzione è quella di mantenere la vita privata al riparo dai riflettori, almeno per il momento.

Il matrimonio e la storia d'amore

"E' l'unica donna al mondo in grado di farmi diventare la versione migliore di me stesso" aveva raccontato in passato Lapo a Domenica in, salotto di Mara Venier.

Che i due fossero in odore di nozze era apparso chiaro di recente, quando erano stati avvisati a Milano mentre uscivano dalla boutique Bulgari: all'epoca i gossip ipotizzavano che si fossero recati nella maison per scegliere le fedi nuziali. Quello che i pettegolezzi non avevano capito però era che il rito civile non si sarebbe svolto a Torino come facilmente intuibile, bensì in Portogallo, dove i due, in piena pandemia, si sono impegnati a fondo nella distribuzione di aiuti alimentari alla popolazione.

Quarantaquattro anni lui, quarantasette lei, l'annuncio del fidanzamento tra Lapo e Joana era arrivato all'inizio del 2021. A parlare per i due, che avevano sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla love story, era stato un anello immortalato dai paparazzi del settimanale Chi: "Un anello in stile art deco ma con una novità, e cioè che la struttura intorno ai diamanti è in titanio, che è il simbolo della nostra unione perché è un materiale che deriva dal mondo dell’automobilismo".

Chi è Joana Lemos

Nata il 24 aprile 1973, di origini portoghesi, come precisato, Joana Lemos (all'anagrafe Joana Mascarenhas de Lemos) è una ex pilota di rally. Con Lapo, l'unione è privata e professionale: mentre lui infatti è oggi presidente della Fondazione Laps, creata dall'imprenditore nel 2016 con lo scopo di sostenere i bambini meno fortunati, Joana ne è vicepresidente.

Joana ha corso in moto dal 1990 al 1995 e in automobile dal 1996 al 2004. Quando si è ritirata, ha continuato a coltivare una carriera nel mondo dello sport, organizzando importantissimi eventi sportivi. Nel suo passato sentimentale, c'è il matrimonio durato 18 anni con Manuel Reymão Nogueir. Nel 2014 si sono separati. La coppia ha avuto due figli Tomas e Martim

© Riproduzione riservata