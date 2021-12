Panettone per tutti i gusti a Natale 2021: dolce, d'oro e salato. Ma domina il cioccolato fondente

Panettoni per tutte le tasche e di tutti i tipi a Natale 2021 con un prezzo per quello artigianale che oscilla mediamente tra 40 e 50 euro, ma può arrivare fino a 180 euro e a un minimo di 18 euro. Tra le novità spicca quello del celebre pasticcere e volto televisivo Sal De Riso che presenta, per queste feste natalizie, il panettone «Oro Puro», farcito con cioccolato fondente 72% Sur del Lago Venezuela Domori e ricoperto di foglie d’oro.

Il prezzo del prodotto, in esposizione in questo giorni anche a Roma al "Velo Pasticceria", è di 180 euro riferiscono dal salotto di alta pasticceria capitolino dell’hotel The First Hotels. Sullo shop del pasticcere 'Oro Purò è invece venduto a 160 euro. A vincere quest’anno la sfida del panettone artigianale sembra invece essere quella del dolce tipico preparato al cioccolato fondente con albicocche candide, come segnala il resident pastry chef Ciro Chiummo, componente della squadra italiana che nel 2020 ha vinto la Coppa del Mondo di Pasticceria e Gelateria con le sue sculture di ghiaccio.

La proposta privilegiata, che conferma la tendenza degli ultimi anni, sembra comunque essere, a parere degli addetti ai lavori, quella della preparazione con l’utilizzo degli ingredienti del singolo territorio, tra i quali si fa notare ad esempio il "Romanese", panettone preparato nella Capitale dal laboratorio "Casa Manfredi" con l’obiettivo di essere un prodotto molto identitario.

«Il dolce tipico - dice la responsabile del laboratorio romano Giorgia Proia - pur essendo nel rispetto della tradizione, risulta meno dolce». Il Natale 2021 non esclude però soluzioni anche alternative e innovative come quelle del Panettone Nero, dolce realizzato da Food Ensemble (gruppo specializzato in musica e cucina dal vivo), in collaborazione con Simone De Feo della Cremeria Capolinea di Reggio Emilia: il panettone è un impasto al gianduia profumato al caffè, con gocce di caramello salato all’interno. Non manca neanche la proposta del "Panettone Musicale", a proporla è il food delivery Deliveroo con una special limited edition disponibile a Roma realizzata in collaborazione con Forno Pietro Roscioli, con la quale si può godere non solo dei sapori tipici delle feste ma anche della perfetta colonna sonora natalizia grazie infatti ad uno Spotify Code presente sulla confezione del panettone con il quale sarà possibile accedere ad una speciale playlist con hit natalizie.

Il mercato propone anche panettoni salati come quelli introdotti sulle tavole dei ristoranti italiani da Soplaya, startup che connette 300 produttori artigianali con 1600 ristoranti già clienti, e che vanno da quello con lo speck di Sauris e la Cipolla di Cavasso e della Val Cosa a quello con soppressa e birra rossa fono ad arrivare al Prosciutto Crudo di san Daniele e formaggio Formadi Frant (presidio Slow Food). Con il countdown alle feste natalizie sono diversi gli appuntamenti di presentazione del panettone, tra i tanti 'Panettone Maximò, festival del panettone svoltosi a Roma.

