I gusti musicali rivelano la personalità: dai nevrotici agli estroversi

Chi si è emozionato sulle note di "Smells like Teen Spirit" dei Nirvana ha tratti nevrotici nella personalità, mentre chi è fan di Ed Sheeran sarebbe una persona estroversa. E questo vale sia per chi vive in una metropoli degli Stati Uniti che in paesino della Danimarca. La musica che ascoltiamo dice molto sulla nostra personalità seguendo un modello applicabile alle persone indipendentemente dall’area geografica o dalla derivazione culturale.

Lo rivela uno studio dell’Università di Cambridge, pubblicato sul Journal of Personality and Social Psychology, che ha coinvolto più di 350.000 persone provenienti da oltre 50 paesi e ha scoperto che i legami tra preferenze musicali e personalità sono universali.

Allo stesso modo, hanno potuto verificare che la coscienziosità, che è associata all’ordine e all’obbedienza, si scontrava con stili musicali intensi, caratterizzati da aggressività e temi ribelli. I ricercatori hanno anche scoperto che il legame tra estroversi e musica contemporanea era particolarmente forte intorno all’equatore, specialmente nell’America centrale e meridionale.

Questo potrebbe suggerire che i fattori climatici influenzano le preferenze musicali e che le persone nei climi più caldi tendono ad avere tratti della personalità che le rendono più propense a preferire la musica ritmica e ballabile.

Lo studio fornisce informazione su come viene utilizzata la musica. E’ stato sorprendente, ma le persone usano la musica in modi diversi: alcuni potrebbero usarla per la catarsi, altri per cambiare il loro umore - dichiarano gli autori -. Quindi potrebbero esserci sottogruppi che ottengono punteggi alti in termini legati ad profilo nevrotico che ascoltano musica dolce per un motivo e un altro sottogruppo che è più frustrato e forse preferisce la musica intensa per sfogarsi. Questo aspetto lo esamineremo in modo più dettagliato in ricerche future, commentano gli autori.

Secondo lo studio, le persone simpatiche di tutto il mondo tenderanno ad apprezzare What's Going On di Marvin Gaye o Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper. Ma non importa dove vive una persona coscienziosa, è improbabile che apprezzi Rage Against the Machine. Questi sono i risultati di una nuova ricerca guidata dal dottor David Greenberg, ricercatore associato onorario dell’Università di Cambridge.

In tutto il mondo, i ricercatori hanno trovato le stesse associazioni tra estroversione e musica contemporanea; tra coscienziosità e musica senza pretese; tra gradevolezza e musica dolce e senza pretese; e tra apertura e musica dolce, contemporanea, intensa e sofisticata. Secondo gli esperti, l’estroversione, che è definita da una ricerca di eccitazione, socialità ed emozioni positive, sarebbe stata associata alla musica contemporanea che ha caratteristiche ottimistiche, positive e ballabili.

