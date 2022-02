Totti e Ilary Blasi in crisi: verso la separazione dopo 17 anni di matrimonio

Francesco Totti e Ilary Blasi sono al capolinea della loro storia d'amore. Sono sul punto di separarsi dopo 20 anni, 17 di matrimonio e tre figli (Cristian, Chanel e Isabel). L’indiscrezione di Dagospia viene confermata da diversi ambienti vicini alla coppia. Ma era nell'aria già dall'estate, quando si erano fatte insistenti le voci di una rottura. L’ex capitano della Roma, 45 anni, e la show girl, 5 anni più giovane , erano in crisi già da diverso tempo. E aveva destato sorpresa il fatto che il 27 settembre dello scorso anno, giorno del suo 45esimo compleanno, Totti avesse festeggiato da solo: senza la presenza di Ilary. Non solo: in tempi ancora più recenti, all’inizio di questo mese, tra i due è scoppiata una lite durante una gita di famiglia a Castel Gandolfo, ennesima testimonianza – secondo i bene informati - di una situazione sempre più testa tra i due e di un rapporto ormai logoro.

La separazione di quella che è stata una delle coppie italiane più glamour, sembra quindi imminente, come rilanciato anche da un’anticipazione del sito Dagospia. Se confermata, significherebbe la fine di una storia d’amore che, come molti ricorderanno, venne rivelata da una delle “T-shirt” che Totti era solito portare sotto la maglia da gioco: quella “6 unica!” che aveva mostrato dopo un gol nel derby con la Lazio.

