Silvio Berlusconi si sposa con Marta Fascina? Le indiscrezioni di Libero

Silvio Berlusconi pronto alle nozze con Marta Fascina? Un bacio in tribuna a Monza e altri indizi sono riferiti da Libero Quotidiano in un articolo firmato oggi da Salvatore Dama. L'annuncio sarebbe imminente, nonostante la resistenza da parte dei figli di Veronica Lario. Il leader di Forza Italia ha chiuso il suo primo matrimonio con Carla Dall’Oglio nel 1985. Nel 2009 la fine dell’unione con Miriam Bartolini. Poi il fidanzamento con Francesca Pascale prima della nuova relazione con la 32enne Marta Fascina.

Chi è Marta Fascina

Marta Fascina ha 32 anni ed è originaria della Calabria (è nata il 9 gennaio 1990 a Melito di Porto Salvo) ma è cresciuta a Napoli. Si è laureata in Lettere alla Sapienza, è milanista, è una deputata azzurra, ma anche segretario IV commissione difesa e responsabile sicurezza Gruppo Forza Italia.

Nella cittadina in provincia di Reggio ha trascorso infanzia e adolescenza, vivendo con la famiglia nella frazione di Annà, nella stessa casa in cui aveva vissuto il nonno paterno, stimatissimo maresciallo dei carabinieri, che aveva diretto la locale stazione per nove anni, a cavallo tra gli anni ’50 e ’60.

Concluso il ciclo di studi alla scuola media, si era iscritta all’istituto Magistrale di Reggio Calabria. Conseguita la maturità aveva deciso di cambiare radicalmente orizzonti, spostandosi verso il centro Italia. Era quindi partita per Roma, dove si era iscritta all’università La Sapienza, frequentando la facoltà di Lettere e filosofia. Da quel momento in poi i suoi contatti con la cittadina d’origine sono diminuiti gradatamente, fino a divenire sempre più rarefatti. Da queste parti oramai non la si vede da anni.

