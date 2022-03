Una bimba si nasconde sotto la bandiera ucraina: a Praga il murale di Chemis

Un murale che ritrae una bambina nascosta sotto la bandiera ucraina, circondata da peluche, è stato dipinto su una casa di Nusle, quartiere storico di Praga. È firmato da un artista di street art che lavora con lo pseudonimo di Chemis non solo nella Repubblica Ceca ma anche in tutto il mondo.

Ukraine is now fighting to protect their future and freedom, as well as ours.I cannot imagine the helplessness, pain and fear that ordinary people experience. We’ve seen footage of bodies, ruined cities and gyms of women and children. Please keep helping and showing our values! pic.twitter.com/pnEh05L5Jf

