Ronaldo, Georgina a casa dopo la tragedia: "Grati per la vita che accogliamo in questo mondo"

"Casa dolce casa. Gio e la nostra bambina sono finalmente insieme a noi. Vogliamo ringraziare tutti per le belle parole e le dimostrazioni di affetto. Il vostro supporto è molto importante, tutti abbiamo sentito l’amore e il rispetto che avete per la nostra famiglia. Ora è il momento di essere grati per la vita che abbiamo appena accolto in questo mondo". Queste le considerazioni che Cristiano Ronaldo affida a un post e a una foto di tutta la famiglia su Instagram, dopo il ritorno a casa di Georgina Rodriguez e la bimba appena nata. Sono stati giorni di grande dolore per la famiglia del fuoriclasse portoghese (che ha ripreso gli allenamenti) dopo la morte di uno dei due gemellini.

© Riproduzione riservata