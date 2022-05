Furci Siculo Bandiera Blu 2022. Salgono a 6 i riconoscimenti nel Messinese, 11 in Sicilia - FOTO

Si tinge ulteriormente di blu la riviera jonica messinese. La Fee Italia (Foundation for Environmental Education) ha assegnato questa mattina le Bandiere blu a 210 località italiane e tra le 11 in Sicilia ben quattro arrivano nel comprensorio jonico, grazie alla new entry Furci Siculo.

Alla prima candidatura, infatti, il comune ha ottenuto il riconoscimento cercato fortemente da un anno, con il miglioramento dei servizi in spiaggia durante la stagione passata, l’incremento della raccolta differenziata dei rifiuti e i lavori di salvaguardia della costa con l’ampliamento del lungomare, conclusi proprio nei giorni scorsi.

Per il sesto anno consecutivo il riconoscimento viene assegnato a Santa Teresa di Riva, che ha ottenuto la prima bandiera blu nel 2017, mentre Alì Terme si riconferma per il terzo anno consecutivo, Roccalumera ottiene il bis dopo la prima assegnazione del 2021. E ancora Tusa, che se ne vanta ormai da 8 anni, ma anche Lipari con la spiaggia di Acquacalda. Tra gli 82 approdi turistici italiani premiati si distingue in Sicilia, Capo d'Orlando.

Le 11 in Bandiere Blu in Sicilia

- In provincia di MESSINA: Alì Terme, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Lipari, Tusa.

- In provincia di AGRIGENTO: Lido Fiori Bertolino a Menfi.

- In provincia di RAGUSA: Marina di Modica, Ciriga a Ispica, Raganzino a Pozzallo, Marina di Ragusa.

