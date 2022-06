Estate 2022: 13 spiagge in Calabria, Puglia e Sicilia da sogno per un'estate tra relax e natura

L'estate 2022 è alle porte e si prevedono mesi intensi con milioni di viaggiatori pronti a scegliere le loro mete preferite. L'Italia conserva come sempre un grande appeal ed è previsto un numero importante di turisti nelle spiagge e nelle località di mare della nostra penisola. Ovviamente, a farla da padrone saranno regioni come Sardegna, Sicilia, Puglia e Calabria. Da San Vito Lo Capo a Marzamemi a Lampedusa in Sicilia, da Tropea a Soverato in Calabria, fino ad arrivare alle spiagge del Salento, o a località molto frequentate come Polignano a Mare.

Da San Vito Lo Capo a Capo Vaticano, fino alla Grotta della Poesia

San Vito Lo Capo (Sicilia): è una località balneare nella provincia nord di Trapani, situata precisamente nella zona nord-occidentale della Sicilia, nel golfo di Macari. Il mare è meraviglioso, tanto da essere paragonato a quello dei Caraibi. Un viaggio a San Vito Lo Capo è una meravigliosa esperienza per chi ama il mare e la natura. Infatti, il paese è incastonato tra due luoghi naturali considerati i più belli d'Italia: la Riserva dello Zingaro e la Riserva di Monte Cofano e il territorio si estende tra il promontorio del Monte Monaco e la piana dell'Egitarso. Tra spiagge bianchissime e mare cristallino, ma anche scogliere, calette e vere e propri scenari caraibici.

Capo Vaticano (Calabria): è il promontorio più suggestivo della Costa degli Dei in provincia di Vibo Valentia nella Costa degli Dei. Dalle propaggini del Monte Poro a picco sul mare con lo sguardo proiettato verso la Costa Viola, la Sicilia e le Eolie. Calette raggiungibili solo via mare, spiagge mozzafiato, percorsi e angoli di paradiso in questo lembo di Calabria da far perdere il fiato. Tra le spiagge più belle d'Italia, quella ormai celeberrima di Grotticelle.

Grotta della Poesia (Puglia): uno degli angoli più belli del Salento. Un luogo fino a qualche anno fa poco conosciuto ma oggi meta del turismo di massa. La Grotta della Poesia si trova a Roca, tra San Foca e Torre dell’Orso, una zona caratterizzata scogliere e piccole insenature molte suggestive. Considerata una delle piscine naturali più belle d’Italia, questa grotta è carica di fascino e di mistero. Il mito è legato al nome di questa grotta. La leggenda racconta di una principessa che faceva il bagno nella grotta e con la sua bellezza ispirava i versi dei poeti.

13 angoli di paradiso

Ecco le 13 spiagge tra Sicilia, Calabria e Puglia

Isola di Lampedusa (Spiaggia dei Conigli) - Sicilia

Marzamemi - Sicilia

San Vito Lo Capo - Sicilia

Tropea - Calabria

Capo Vaticano - Calabria

Arco Magno - Calabria

Isola Capo Rizzuto - Calabria

Soverato - Calabria

Caminia -Calabria

Costa dei Gelsomini - Calabria

Scilla -Calabria

Grotta della Poesia - Puglia

Polignano a Mare - Puglia

