"Bono Vox in un bar a Bologna"... ma era un sosia. Il "benvenuto" di Lepore e Bonaccini sui social

Tutti pazzi per Bono Vox a Bologna... e invece no, era un sosia. A scatenare fan e politica, compresi il sindaco Matteo Lepore e il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini sulla presenza del rocker irlandese sotto le due torri sarebbe stato Pavel Sfera, cantante e attore serbo che che si definisce, sul proprio sito, «il principale imitatore di Bono al mondo». La foto condivisa ieri pomeriggio da un oste è diventata virale, ma l’ospite di un bar in via Andrea Costa sarebbe stato Sfera, che tra l’altro sui social aveva anche annunciato una sosta nel capoluogo emiliano. La somiglianza ha ingannato tanti, non solo fan, ma anche il sindaco Lepore e il governatore Bonaccini che hanno condiviso la foto e salutato entusiasti la presenza del leader degli U2 in città.

© Riproduzione riservata