Il viaggio di... Piero Armenti: da Pizzo a Capo d'Orlando passando dall'arancino di Messina

Da qualche giorno è in Italia per trascorrere un po’ di tempo con la famiglia. Piero Armenti e le sue storie sui social continuano a spopolare. Imprenditore, scrittore, urban explorer: per tutti il creatore del “Mio Viaggio a New York”. Dalla sua Salerno, Piero Armenti è partito stamattina direzione Sicilia e, più precisamente, Capo d’Orlando. Nove persone in vacanza alloggeranno in una villa adagiata sul Tirreno Messinese. Un viaggio iniziato stamattina dalla Campania lungo la Salerno - Reggio Calabria dove, come ha detto lo stesso Armenti, “per lunghi tratti si cammina ad una sola corsia”. Poi l’arrivo ed il pranzo a Pizzo dove Piero ha potuto ammirare la bellezza del mare napitino. Pesce fresco in un locale di Piazza Repubblica e poi un assaggio di tartufi gelati con Piero e la sua compagnia che hanno assaggiato la prelibatezza per eccellenza della città napitina da parte di più gelaterie del posto. Poi l’immancabile giro con l’apetta nei vicoli di Pizzo e la ripartenza verso la Sicilia con il racconto proseguito su Instagram all’imbarco del traghetto a Villa San Giovanni con l’assaggio dell’arancino sulla nave e le storie da Messina fino all’arrivo a Capo d’Orlando.

© Riproduzione riservata