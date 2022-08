Messina, Omar e Iman sposi: comunità islamica in festa FOTO

La comunità islamica in festa per il matrimonio di Omar Salah Hewila e Iman Sadeq, la giornata di festa ha coinvolto anche le autorità civili e religiose della diocesi di Messina. Il matrimonio in tutte le comunità è stato sempre un giorno di festa e di condivisione, in particolare per Omar e Iman apprezzati collaboratori nel settore cultura e comunicazione del Centro Islamico di Messina. L’appuntamento fissato per le 12.00 nel salone di palazzo Zanca è stato rispettato, la sposa è arrivata su un calesse addobbato con fiocchi di tulle bianco e con il padre Sadeq Mohamed Imam della comunità islamica di Messina, ha raggiunto il salone delle cerimonie. Dopo l’incontro con i genitori e il presidente della Comunità islamica di Messina Mohamed Refaat, gli sposi sono entrati nel salone delle cerimonie accolti dall’assessore Alessandra Calafiore e da un lungo applauso. La cerimonia è stata intensa, nei presenti c’era una leggera commozione mista a gioia, che ha coinvolto tutti, testimoni per la sposa Sadeq Mohamed e per lo sposo Nahy Najat.

Mons. Cesare Di Pietro vescovo ausiliare di Messina ha dichiarato: “Mi unisco alla felicità dei novelli sposi Omar e Iman, dei loro familiari e della Comunità islamica di Messina, nel segno dell’amicizia fraterna che ci lega da tempo, del fecondo dialogo interreligioso che intercorre tra noi e di quell’integrazione sociale che fa più bella e ricca la nostra Città e che rappresenta un avanzamento di civiltà. Auguri affettuosi di ogni desiderato dono e di una lunga e gioiosa vita insieme, carissimi Omar e Iman. Grazie di avermi dato l’onore di partecipare alle vostre nozze. Dio vi benedica sempre! Dopo le foto di rito, curate da Rocco Papandrea e la consegna delle bomboniere, i partecipanti si sono diretti all’esterno verso un furgone con scritto “W gli sposi” per assaggiare rinfrescanti granite e gustose paste di mandorle. Presenti all’evento assieme a parenti e amici, anche Santino Tornesi direttore dell’Ufficio Migrantes di Messina, il dott. M’Hammed Aguennouz e Domenico Interdonato presidente dei giornalisti cattolici Ucsi Sicilia. Interdonato nel consegnare un omaggio floreale, ha ringraziato gli sposi “l’invito alla cerimonia è stato molto gradito, siete due giovani messinesi responsabili che avete sani principi morali, eccellente base su cui costruire un futuro migliore, auguro a voi tanta felicità”.

© Riproduzione riservata