Diletta Leotta festeggia il compleanno con le amiche: in prima fila Elodie e Rossella Fiamingo

Compleanno in Sardegna per Diletta Leotta. La conduttrice televisiva ha festeggiato i suoi "13 anni" (in realtà sono 31, ma sulla torta simpaticamente ha invertito i numeri) insieme ad un gruppo di amici. Stranamente non ha "pubblicizzato" il suo party di compleanno sui social, ma ci hanno pensato le amiche a far "sognare" follower e fan. Il taglio della torta (alla frutta), i balli tanto altro postato da Rossella Fiamingo ed Elodie.

E come al solito una Diletta in forma smagliante con un abito semplice, ma molto accattivante...

© Riproduzione riservata