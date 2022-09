Il cannolo più lungo del mondo? È a Caltanissetta: oltre 21 metri e 700 chili di ricotta FOTO

Caltanissetta entra nel libro magico del “Guinness World Records” per il cannolo più lungo del mondo: ben 21 metri e 43 centimetri, per un “super-cannolo” farcito con 700 chili di ricotta. Oltre 21 metri di tradizioni e bontà. “Ristoworld Italia”, con il patrocinio di Regione Sicilia, Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, Città di Caltanissetta, Sac Società Aeroporto Catania, Camera di Commercio di Caltanissetta, Proloco, Confcommercio e partner pubblici e privati, ha dato vita al “Guinness World Records”, “Il Cannolo più lungo del mondo”, autorizzato da Londra e coordinato dal maestro pasticcere Lillo Defraia, Cavaliere della Repubblica Italiana, coadiuvato, per l’occasione, da Luigi Li Veli, esperto di procedure “Guinness”.

Presenti cuochi e pasticceri provenienti da tutta Italia. Il record precedente era di 5 metri. Un record ampiamente battuto.

Madrina dell’evento, Anna Martano, dell’Accademia Italiana di Gastronomia e Gastrosofia, autrice di numerose pubblicazioni e saggi sulla cucina e sulla pasticceria siciliana, esperta di grani antichi e formatrice.

La prestigiosa rivista di settore “Pasticceria Internazionale”, invece, è stata “media-partner” dell’evento.

Presenti anche i militari del Gruppo Volo Antisommergibile VP-9 della Marina Usa della base Nato di Sigonella.

Entusiasta il primo cittadino di Caltanissetta, Roberto Gambino: «Quando si parla del cannolo siciliano – dice il sindaco Roberto Gambino, che ha fortemente voluto questo evento, assieme a tutta l’Amministrazione Comunale di Caltanissetta e con la collaborazione del Consiglio Comunale e degli uffici preposti - non si può non pensare alla tipica e famosa “guantiera” piena di dolci, appena farciti, servita la domenica a tavola, con tutta la famiglia riunita. Ricordi e tradizioni. Pensiamo alla nostra infanzia. Alla famiglia. Alle persone care. Il cannolo rappresenta la cultura e le tradizioni del nostro territorio, ma anche il calore e lo spirito di condivisione che caratterizza la nostra gente. Per la città di Caltanissetta e per tutta la comunità nissena è un immenso piacere pubblicizzare la pasticceria tipica siciliana, grazie alla realizzazione del cannolo più lungo del mondo. Tutto questo è stato possibile grazie al coordinamento di “Ristoworld Italia”, che si occupa di salvaguardare i patrimoni enogastronomici italiani».

