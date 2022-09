Migliori pizzerie d'Italia. Tre calabresi e una messinese premiate da Gambero Rosso

Viaggia sull'asse Verona-Caserta la migliore pizzeria d’Italia: sono infatti Renato Bosco Pizzeria (San Martino Buon Albergo) e I Tigli San Bonifacio, entrambe attività della provincia di Verona insieme a I Masanielli (Caserta ) e Pepe in Grani (Caiazzo-Caserta), a condividere e conquistare il podio più alto della guida Pizzerie d’Italia 2023 del Gambero Rosso con i Tre Spicchi, massimo riconoscimento della pubblicazione enogastronomica presentata questa mattina in streaming e giunta alla decima edizione. Il secondo posto se lo aggiudica La Filiale a L’Albereta (Erbusco-Brescia) . Napoli, città della pizza per antonomasia, è al terzo posto con Diego Vitaliano (Napoli e Pozzuoli), 50 Kalò, Francesco & Salvatore Salvo, La Notizia e Pizzeria Salvo (San Giorgio a Cremano), tutte in coabitazione con Torino, con il locale Sestogusto e Saluzzo (Cuneo) con Gusto Divino.

La classifica delle migliori pizzerie a taglio, riconosciute con il simbolo delle Tre Rotelle, vede al primo posto la città di Roma con Pizzarium, al secondo Saporè Pizza Bakery (San Martino Buon Albergo-Verona), al terzo il Panificio Bonci di Roma, Masardona (Napoli), Oliva Pizzamore (Acri- Cosenza). L’edizione 2023 della guida Pizzerie d’Italia, a livello di regione, vede in testa la Campania con 23 locali, seguita dalla Toscana con 16, Lazio con 13, Lombardia con 8, Piemonte e Veneto con 7, Sicilia con 6, Sardegna con 4, Abruzzo e Emilia - Romagna con 3, Liguria, Basilicata, Marche, Puglia, Trentino Alto-Adige e Umbria con 1. La guida enogastronomica segnala oltre 690 esercizi, con un’appendice dedicata delle migliori pizzerie italiane nel mondo. La pubblicazione presenta 16 nuovi ingressi nella vetta della classifica premiati con i Tre spicchi e 2 nuovi Tre Rotelle. Sono 16 anche i locali con premi speciali.

Con la decima edizione della guida arrivano le Stelle ossia i locali che in questi dieci anni hanno ottenuto sempre tre spicchi o tre rotelle.

Le pizzerie premiate in Calabria e a Messina

Si confermano le pizzerie premiate in Calabria e in provincia di Messina. Nella categoria "Tre Spicchi" presente BOB Alchimia a spicchi di Montepaone in provincia di Catanzaro e L'Orso di Messina. Nella categoria "Tre Rotelle", oltre ad Oliva Pizzamore, ecco Campana Pizza in teglia di Corigliano Rossano.

