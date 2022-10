Elisabetta Gregoraci messa a dura prova da “Scherzi a parte”, testimonial per la Puglia ‘boicottata’ VIDEO

Mai avrebbe immaginato di ritrovarsi, suo malgrado, in mezzo a una disputa... campanilistica. Elisabetta Gregoraci, show-girl originaria di Soverato, è stata incastrata dalle telecamere di Scherzi a parte. Ingaggiata da un avvocato, viene chiamata per un video di promozione della Puglia, terra a cui è legata particolarmente per via di alcune manifestazioni come Battiti live che l'hanno vista protagonista. Ecco perché non ci ha pensato troppo quando è stata chiamata a rappresentare le bellezze pugliesi. Peccato che sul (finto) set abbia trovato la nipote di uno dei produttori del video che le ha procurato più di qualche problema. Vedere per credere...

Lo scherzo

