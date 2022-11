Il tempo di un weekend. Già finita la "love story" tra Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini

Una storia d'amore durata lo spazio di poche ore. Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini si sono lasciati. A riportarlo il settimanale Chi: "la storia d’amore tra i due sarebbe durata il tempo di un weekend in Toscana, poi lui si sarebbe dileguato. E lei non l’avrebbe presa affatto bene. Entrambi uscivano da due storie naufragate, ma anche il loro flirt non è decollato. Anzi, il tennista avrebbe fatto sparire le sue tracce e la speaker radiofonica sarebbe andata su tutte le furie"

Un flirt durato un fine settimana

Era di fatto la coppia nuova del momento: la storia tra l'uomo di sport e l'ex madre Natura. Ma dopo un fine settimana trascorso in Toscana il già finalista di Wimbledon sarebbe partito facendo perdere le proprie tracce. Paola - secondo quanto riportato sempre da Chi - non l'avrebbe presa bene

Dopo la storia non andata a buon fine con Rkomi, ecco arrivare un'altra delusione amorosa per la speaker radiofonica che però su Instagram ha risposto alle domande dei fan. "Come ti vedi tra 10 anni?". La risposta è stata: "Sempre detto: milf, mamma di 3 figli maschi, cazzuta e sempre al lavoro"

