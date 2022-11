Nuove stelle Michelin 2023. Therasia a Vulcano record! Due ristoranti e due Stelle in un unico hotel

"Come ogni anno ci sono regioni più “virtuose” nelle scelte dei nostri ispettori rispetto ad altre". Esordisce così il report della Guida Michelin sui nuovi chef e ristoranti stellati 2023. Ecco, dunque, che la maggior parte di novità sono in Lombardia con 7 novità stellate, tra cui spicca il rientro in guida di Andrea Aprea a Milano e la città di Pavia, con il ristornate Lino, novità dal carattere internazionale che risveglia il capoluogo di provincia dopo svariati anni. La Toscana, con ben 5 novità stellate in cui spiccano il Chic Nonna di Vito Mollica, praticamente un museo e la stella del Cannavacciuolo Vineyard, splendido resort in una tenuta vitivinicola della campagna toscana guidato dal noto chef campano ed un giovane talento.

In Sicilia (5 news) vediamo assegnate 2 stelle al St. George di Heinz Beck a Taormina, dove un giovane chef, Iuliano, alla guida della cucina dall'estate 2022, esegue ricette di grande gusto, grande semplicità e notevole precisione, con tutta la leggerezza nota del suo mentore. Inoltre, il ritorno di chef Mantarro presso il Principe Cerami di Taormina e una nuova stella vegetariana, il Tenerumi, nella bellissima isola di Vulcano, che detiene anche la stella verde per il suo impegno nei confronti della sostenibilità.

4 novità in Liguria, dove al confine della Francia, ritorna una cucina gourmet di mare al Balzi Rossi, già uno dei migliori ristoranti d’Italia in passato, e Casa Buono: un piccolo atelier di passione guidato da una giovane coppia.

Il Lazio primeggia grazie alle novità su Roma, di cui due ristoranti festeggiano l’arrivo delle due stelle: Enoteca La Torre con lo chef Domenico Stile e Acquolina con il giovane Daniele Lippi, due cucine di grande qualità e precisione dove il pesce è l’elemento primario ed il gusto è sempre al primo posto.

Il ristorante Villa Crespi, dello chef-patron Antonino Cannavacciuolo, ha convinto il team della guida Michelin per la capacità di creare una esperienza, di viaggio, in Italia, con il commensale che troverà i gusti della sua amata Campania, del Mediterraneo, dell’Italia intera per proiettare l’ospite in una dimensione di cucina totale, completa, di rispetto dell’ingrediente e del gusto. Una cucina che senza fronzoli vuole arrivare al cuore, al palato, e restare nei ricordi. Anche Orta San Giulio è ora una località che vale il viaggio. Tre stelle!

Nuove Stelle Michelin, all'eoliano Davide Guidara il premio Giovane Chef 2023 Davide Guidara - I Tenerumi Davide Guidara (foto Giovanni Franco)

Il record del Therasia

Il Therasia Resort conquista la Stella Michelin con il ristorante "I Tenerumi" affidato allo chef Davide Guidara. E sarebbe niente se il resort cinque stelle lusso della famiglia ischitana Imperatore affidata ai bravi manager Pierpaolo Tiretti e Umberto Trani, non avesse già al suo interno un altro ristorante stellato, "Il Cappero" e il suo talentuoso chef Giuseppe Biuso. Insomma, adesso due Stelle in due ristoranti, l’uno dall’altro distante qualche decina di metri, in unica struttura alberghiera. Un record in Italia che vanta qualche eguale solo in qualche hotel nel resto d’Europa. Bravo il management del Therasia a credere in Biuso già da qualche anno e avere scommesso anche su Guidara con una proposta gourmet quest’ultima tutta vegetariana, innovativa, spiazzante e avvolgente. I due ristoranti stellati e la bellezza del posto meritano un viaggio. Altro che una semplice deviazione.

Novità una stella MICHELIN 2023

Amalfi - Sensi

Ameglia - Locanda Tamerici

Aosta - Paolo Griffa al Caffe Nazionale

Ariano Irpino - Maeba Restaurant

Ariccia - Sintesi

Bagheria - Līmū

Capolona - Terramira

Casanova di Terricciola - Cannavacciuolo Vineyard

Corvara in Badia - La Stua de Michil

Crema - Vitium

Firenze - Chic Nonna di Vito Mollica

Gabicce Monte - Dalla Gioconda

Lagundo - Luisl Stube

Lallio - Bolle

Lomazzo - Trattoria Contemporanea

Milano - Andrea Aprea

Milano - Anima

Montalcino - Campo del Drago

Montemonaco - Il Tiglio

Oppeano - Famiglia Rana

Palermo - Mec Restaurant

Pavia - Lino

Prato - Paca

Roma - Pulejo

Rubiera - Osteria del Viandante

San Pantaleo - Il Fuoco Sacro

Sauze di Cesana - RistoranTino & C.

Selva di Val Gardena - Suinsom

Taormina - Principe Cerami

Torino - Andrea Larossa

Torno - Il Sereno Al Lago

Ventimiglia - Balzi Rossi

Ventimiglia - Casa Buono

Vulcano - I Tenerumi

© Riproduzione riservata