Menù di Natale: ecco 5 ricette, 5 dolci per il cenone e il pranzo

Menù di Natale 2022: 5 ricette, 5 dolci da preparare per soddisfare tutti i palati. Il richiamo della tradizione natalizia, ma anche qualche "trucco" inventare qualche altra specialità dolciaria per il pranzo e il cenone.

Siete ancora indecisi su cosa preparare per il pranzo o il cenone di Natale 2022? I vostri ospiti hanno gusti molto diversi tra loro e volete impegnarvi per soddisfare le esigenze di tutti? Ecco 5 dolci che fanno al caso vostro.

Le curuicchie calabresi (ciambelle)

INGREDIENTI

(per 4 e più persone)

latte intero 125g

lievito birra mezzo panetto

farina 00 500g

patate 500g (lesse)

zucchero semolato 70g

burro 25g

uova 2 (medie)

olio evo (o da friggere)

Sono un dolce che si prepara in Calabria tipicamente nel periodo di Natale. Anche se ormai ci sono botteghe e panetterie in cui si possono trovare in molteplici periodo dell'anno.

Bollite le patate con la buccia fino a che non raggiungono la giusta morbidezza. A questo punto sbucciatele e schiacciatele ancora calde e lasciatele raffreddare. Prendete un bicchiere e sciogliete il lievito di birra nell'acqua e iniziate a mettere le patate che avete schiacciato sul vostro piano di lavoro (ideale sarebbe avere a disposizione una spianatoia di legno) e cominciate ad aggiungere la farina, il lievito che nel frattempo si è sciolto e un altro pochino d'acqua. Siete così pronti per impastare facendo attenzione che l'impasto assorba per bene la farina. Raggiungerete così un impasto liscio e compatto, aggiungete un pizzico di sale e continuate ad impastare ancora per qualche minuto. L'impasto a questo punto sarà pronto e lo lascerete lievitare, senza toccarlo, sotto una tovaglia o una copertina per almeno un'ora. Una volta lievitare i curuicchi sono quasi pronte per essere immerse nell'olio caldo in padella. Ovviamente prima vanno lavorate e composte: staccate un pò alla volta pezzi di pasta dal vostro impasto e create un cordoncino (quasi una treccia) oppure dategli semplicemente una forma rotonda e lasciatele riposare ancora per 15 minuti circa avendo cura nel frattempo di far riscaldare l'olio. Potete così ora immergerle in padella avendo cura di rigirarle. Saranno pronti quando diventeranno dorati e li potete scolare nel vostro recipiente attutendo l'olio con della carta assorbente. I curuicchi sono pronti da gustare, noi li farciamo con abbondante zucchero semolato, ma possono essere anche degustate senza.

Le zeppole

INGREDIENTI

(per 4 e più persone)

patate 500g

farina 00 500g

uova 5

limoncello 75g

zucchero semolato 60g

burro 50g

limone 1 scorza

lievito di birra 25g

olio (extravergine se possibile, in alternativa di semi di girasole)

zucchero semolato 150g

sale fino

Come per i curuicchi, sono un dolce tipicamente preparato nel periodo natalizio. Gli ingredienti e la preparazione sono molto simili proprio alle ciambelle descritte sopra. L'impasto però risulterà leggermente più morbido (anche perchè in questo caso abbiamo previsto l'utilizzo del limoncello). Noi in questo caso non lo abbiamo previsto, ma all'impasto può essere aggiunta l'uvetta. In molte zone della Calabria infatti si preparano con questo candito aggiunto all'impasto che, ripetiamo, avrà una consistenza più morbida alle ciambelle. Una volta pronte possono essere fritte in padella ed inserite in teglia con abbondante zucchero semolato che darà loro un tocco di sapore e di dolcezza inconfondibile ed irrinunciabile. Provare per credere!

Torrone morbido bigusto: al cioccolato e nocciole, al pistacchio

INGREDIENTI

Al cioccolato e nocciole

cioccolato fondente 350g

cioccolato al latte 200g

cioccolato bianco 300g

nutella 350g

nocciole tostate 250g

nocciole semi

Al pistacchio

cioccolato bianco 700g

crema di pistacchio 200g

nutkao 350g

pistacchi (non salati) 200g

cioccolato fondente 200g

Preparazione torrone al cioccolato e nocciole. Sciogliere al microonde o mettere a bagnomaria 350gr di cioccolato fondente amaro. Versare il metà composto in una teglia e far ben aderire su entrambe i lati. Mettere per 10 minuti in frigo per far compattare bene. Dopo versare il restante cioccolato nella teglia. Riporre nuovamente in frigo per mezz’ora. Mettere a scaldare 350gr di nutella. Sciogliere a bagnomaria 200gr di cioccolato a latte e 300gr di cioccolato bianco. Prendere il cioccolato al latte, quello bianco, la nutella, 250gr di nocciole in granella e intere, metterle in una ciotola e mescolare bene. Prendere la teglia di cioccolato fondente dal frigo e versare il composto della ciotola. Poi mettere in frigo per 3 ore. Prendere la teglia dal frigo e cospargere il fondo con il cioccolato fondente 150gr. Infine mettere in frigo fino al giorno dopo. Gusterete un prodotto di eccellente qualità.

Pandoro farcito con crema pasticcera, panna montata e nutella

INGREDIENTI (per la crema pasticcera)

tuorli 3

zucchero 3 cucchiai

farina 3 cucchiai

scorza di limone

latte 500ml

Il pandoro farcito con crema pasticcera, panna e nutella è un dolce super goloso che farà la felicità di grandi e piccini. ​Potete presentarlo ai vostri amici e parenti al termine del cenone o pranzo di festa o magari a merenda mentre state giocando a carte o a tombola. La preparazione del resto è velocissima. Non dovrete far altro che prendere un pandoro a tagliarlo a forma di stella in 7-8 o più fette ancora. Dopodichè lo farcirete con la crema pasticcera che preparerete e che è molto facile da fare. In una pentola inserite i tre tuorli e aggiungete lo zucchero iniziando a mescolare accuratamente perchè bisogna fare in modo di non lasciare grumi. Unite la farina e proseguite a mescolare aggiungendo poi il latte e continuando ad amalgamare. Inserite il latte restante e la scorza di limone. Potete così portare la crema sul fuoco e mescolarla fino a raggiungere l'ebollizione. Una volta pronta potete togliere la scorza del limone e potete usare la crema subito per farcire il vostro pandoro insieme alla panna e alla nutella. In alternativa potete gustarlo o solo con la crema pasticcera o anche con altre creme, ad esempio mascarpone e nutella.

Tortino di cioccolato con cuore morbido fondente

INGREDIENTI

PER 4 TORTINI

cioccolato fondente al 70% 110 g

burro 110 g

uova 2

zucchero 40 g

farina 00 25 g

PER GLI STAMPINI burro q.b. farina 00 q.b.

PER SPOLVERIZZARE zucchero a velo q.b.

cacao q. b.

Il primo passaggio è quello di sciogliere il cioccolato a bagnomaria insieme al burro e iniziando a mescolare in maniera costante. Completato questo primo step lo dovete far raffreddare a temperatura ambiente per mezz'ora circa. Durante questa attesa prendete degli stampini di alluminio e iniziate con un fondo di burro e farina. Quando il cioccolato si sarà raffreddato prendete il mixer e inseriteci il cioccolato, lo zucchero, amalgamate e inserite le uova che avete sbattuto. Quando le uova saranno assorbite aggiungete la farina e proseguite a frullare fino a raggiungere un composto omogeneo. Potete così riempire i vostri stampini magari aiutandovi con un sac à poche. A questo punto la cosa preferibile da fare è congelare gli stampini per almeno sei ore, meglio ancora se per tutta la notte se li fate di sera per il giorno dopo. Quindi immaginiamo che vogliate farli per il 31 sera, cenone di San Silvestro, o li preparate la sera prima, oppure la mattina per la sera.

A questo punto potete toglierli dal congelatore poco prima di doverli consumare perchè avranno bisogno solamente di essere cotti nel forno ventilato preriscaldato a 200 gradi per 7-8 minuti. Terminata la cottura, capovolgete gli stampini sul vostro piatto e spolverizzate con dello zucchero a velo e con del cacao e il vostro tortino di cioccolato dal cuore caldo è pronto per essere servito. Se volete osare ancora di più potete accompagnare o con una pallina di gelato artigianale, o con della panna fresca.

© Riproduzione riservata