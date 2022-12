Dove trascorrere il Capodanno? Cinque destinazioni da sogno in Italia FOTO

Feste di Natale da trascorrere in famiglia, con parenti ed amici? Tra un cenone e l'altro ed una partita a carte? In molti sceglieranno di trascorrerlo così, ma c'è chi già pensa a come e dove trascorrere il Capodanno magari in location alternative con amici o con il proprio partner.

La montagna, o la città d'arte, il borgo incantato o la cena romantica magari in un ristorante stellato a lume di candela?

Capodanno al Sestriere

Chi ha voglia di sciare, di vivere qualche giorno di relax in montagna, può scegliere come destinazione il Sestriere. A 2mila metri d'altitudine in Piemonte la serata clou del 31 è da trascorrere nel palazzetto dello Sport. Una grande festa che inizia alle 22 e termina alle 6. Si balla e si festeggia con gli amici tra brindisi e dj set.

Capodanno a Roma: concertone al Circo Massimo

Trascorrere il Capodanno nella Capitale è come essere al centro del Mondo. Una passeggiata in centro tra l'atmosfera delle luci di Natale e i monumenti romani. Per chi deciderà di trascorrere il 31 dicembre e l'1 gennaio a Roma, imperdibile il concertone in programma al Circo Massimo. In compagnia di Rds ci saranno artisti del calibro di Elodie, Madame, Sangiovanni e Franco 126.

Capodanno nella magia dei trulli ad Alberobello

Per chi sceglie come destinazione la Puglia e vuole davvero trascorrere un Capodanno all'insegna del relax e della tranquillità, una tappa da fare è quella di Alberobello. Nella magia dei Trulli vi aspettano i mercatini natalizi, le luci e un bellissimo Presepe vivente.

Capodanno alle Terme

Trascorrere l'ultimo dell'anno in assoluto relax ed intimità lontano dalla confusione? Le Terme sono un ottimo "rifugio" per chi desidera staccare la spina proprio a Capodanno. Tante le mete nel Belpaese: dalle terme di Ischia a quelle di Saturnia, dalle terme di Sirmione fino alle terme in Toscana.

Capodanno al... Castello

Trascorrere l'ultimo dell'anno in un'atmosfera incantata? Se volete magari trascorrerlo in famiglia o anche con gli amici, una serata diversa e particolare la potete trascorrere al Castello di Monferrato in Piemonte. La possibilità di partecipare al gran cenone e a tutti gli eventi in programma in una cornice davvero mozzafiato.

