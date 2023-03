L'ingegnere licenziato da Google: l'intelligenza artificiale tecnologia più potente dopo la bomba atomica

L'ex ingegnere di Google Blake Lemoine è stato licenziato dopo aver affermato che ell'azienda era diventato senziente. Adesso, Lemoine avverte che i robot IA in fase di sviluppo sono i "più potenti" pezzi di tecnologia inventati "dalla bomba atomica". Lo riferisce Businessinsider.

In un articolo su Newsweek, Lemoine cita un incidente in cui il chatbot Bing di Microsoft sembra "squilibrato" e si comporta come una persona in una "crisi esistenziale". Lemoine afferma anche che l'IA può essere usata in modi distruttivi e che i robot IA disponibili ora sono una tecnologia "sperimentale", con effetti collaterali sconosciuti e pericolosi. Tuttavia, Lemoine ammette che Google e Microsoft non hanno intenzione di utilizzare la tecnologia AI per creare "effetti nefasti".

Google ha licenziato Lemoine per aver violato la politica di riservatezza dei dipendenti dell'azienda. Un portavoce di Google ha dichiarato che non ci sono prove a sostegno delle affermazioni di Lemoine secondo cui l'intelligenza artificiale dell'azienda è "senziente".

© Riproduzione riservata