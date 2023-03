Tornano le Giornate Fai di Primavera 2023, tutti i luoghi del cuore di Calabria e Sicilia FOTO

Le aperture spettacolari delle Giornate di primavera del Fai - Fondo per l’Ambiente Italiano sabato 25 e domenica 26 marzo continuano a stupire: anche nella 31/a edizione saranno aperte oltre 750 «chicche» che non riguarderanno solo le big tra le città d’arte, ma - grazie al lavoro indefesso di 7.500 volontari e 15.000 apprendisti ciceroni - ben 400 città in 20 regioni.

Un’offerta variegata e unica che comprende ville, chiese, palazzi storici, castelli, musei e aree archeologiche, edifici di archeologia industriale, collezioni d’arte, biblioteche, edifici civili e militari, luoghi di lavoro e laboratori artigiani, e poi parchi, aree naturalistiche, giardini e borghi.

«Aristotele - dice il ministro Gennaro Sangiuliano - dice che mentre tutti gli esseri viventi hanno un habitat, l’acqua per i pesci, l’aria per gli uccelli. L’habitat degli esseri umani è quello che noi abbiamo costruito in secoli di storia. E’ lo storicismo del valore dei beni. Ognuno ha la sua identità e ognuno ha il dovere di coltivarla. E in tutti questi luoghi che voi aprite e fate conoscere ci sono delle storie che sono delle identità». E aggiunge con orgoglio: «Sono stato un grande fruitore delle Giornate del Fai e tornerò a visitare alcuni di questi luoghi. Rivendico poi il fatto di aver promosso e dato spazio a questi eventi anche come giornalista e direttore mentre non tutti lo hanno fatto». Il ministro ha poi sottolineato come si stia «lavorando a decine di interventi di valorizzazione con il Pnrr e altri stanziamenti sbloccando risorse ferme e inutilizzate». «In questi 31 anni di esistenza - ha detto il presidente del Fai Marco Magnifico alla presentazione al Mic con il ministro Gennaro Sangiuliano - le Giornate del Fai hanno scritto una sorta di enciclopedia spontanea dei beni culturali italiani che a tutti gli effetti si è aggiunta a quella ufficiale per narrare lo smisurato patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano».

Magnifico ha poi ricordato i grandi numeri del Fai dalla prima edizione del 1993 al 2022: quasi 12 milioni di visitatori su 14.790 luoghi aperti in 6.400 città grazie al lavoro di oltre 150.000 volontari e 344.560 apprendisti ciceroni. Il record di presenze c'è stato nel 2019, 770.000. Tra le aperture più curiose, il Centro culturale Ikeda per la pace a Corsico nel Milan, il più grande centro buddista d’Europa, a Ercolano il Real Osservatorio Vesuviano, il più antico osservatorio vulcanologico del mondo, fondato nel 1841 e a Palermo, l’Aula Bunker dell’Ucciardone, costruita nel 1985-86 all’interno del carcere per ospitare il Maxiprocesso.

Il Fai non dimentica la fragilità del nostro Paese: alcune visite riguarderanno luoghi colpiti da calamità naturali, come Vajont (borgo nato alla fine degli anni '60 per accogliere gli abitanti della valle colpiti dalla tragedia, di cui ricorre il 60/o anniversario) e nelle Marche Tolentino (con il grandioso complesso della Basilica di San Nicola, danneggiato dal sisma del 2016) e Barbara (Ancona), nel territorio dell’alluvione del fiume Misa.

I luoghi da vedere in Calabria

Catanzaro sottosopra

Prefettour (Catanzaro)

Chiesa di San Bernardino da Siena (Amantea)

Azienda Surianolii (Amantea)

Palazzo Carratelli (Amantea)

I Giganti della Sila-Il treno dei Giganti (Spezzano della Sila)

Il Castello e la Cappella Palatina (Caccuri)

Torre Capo Pellegrino (Torre Scifo)

Museo d'Arte "Alfonso Frangipane" - Educare alla bellezza (Reggio Calabria)

Parco Archeologico di Mileto - Area dell'Abbazia (Mileto)

Museo Archeologico Statale (Mileto)

Archivio Storico Diocesano (Mileto)

San Ferdinando: da centro borbonico a snodo del Mediterraneo (San Ferdinando)

Tutti i luoghi Fai in Sicilia

Agrigento:

Chiesa del Purgatorio (Agrigento)

Chiesa della Badiola (Agrigento)

Chiesa Madonna degli Angeli (Agrigento)

Mannalà - Scalinata Madonna degli Angeli (Agrigento)

Giardino della Kolymbethra (Agrigento)

Giardini di Porta di Ponte (Agrigento)

Monastero di Santo Spirito (Agrigento)

Grand Tour Palazzo Celauro (Agrigento)

Grand Tour: Monastero SS Rosario e delle Benedettine (Palma di Montechiaro)

Caltanissetta:

Sui passi di Goethe. Grand Tour nella Caltanissetta del '700 (Caltanissetta)

Grand Tour: Castello Manfredonico, un gioiello inespugnabile (Mussomeli)

Polizzello: la scoperta del borgo e dell'aerea archeologica (Mussomeli)

Catania:

Chiesa della SS Trinità (Catania)

Grand Tour: Castello Ursino (Catania)

Grand Tour: Chiesa di San Martino dei Bianchi (Catania)

Grand Tour: Chiesa della Badia di Sant'Agata (Catania)

Grand Tour: Palazzo Sangiuliano (Catania)

Grand Tour: Giardino di Goethe e Balconata Palazzo Biscari (Catania)

Palazzo Scuderi (Catania)

Villa Ardizzone (Catania)

Grand Tour: biblioteca e pinacoteca Zelantea (Acireale)

Grand Tour: Parco delle Terme (Acireale)

Grand Tour: Seminario Vescovile (Acireale)

Grand Tour: Giardino segreto villa Pennisi di Floristella (Acireale)

Grand Tour: Palazzo Municipale (Acireale)

Ducea di Nelson (Bronte)

Itinerario tra arte e cultura (Bronte)

Corte Capitaniale (Caltagirone)

Palazzo Libertini di San Marco (Caltagirone)

Carcere Borbonico (Caltagirone)

Palazzo Comunale (Caltagirone)

Grand Tour: Castello degli Schiavi (Fiumefreddo di Sicilia)

Chiesetta del Praino (Milo)

Fuga dal fuoco: "Passeggiata tra arte e coriandoli" (Misterbianco)

Itinerario "Randazzo storia e arte tra lava e tesori" (Randazzo)

Grand Tour: Castagno dei cento cavalli (Sant'Alfio)

Passeggiate storico letterarie tra le pagine di Verga (Vizzini)

Enna:

Villaggio di Borgo Cascino (Enna)

Percorso delle chiese di S. Calogero, S. Antonio Abate e S. Benedetto (Nicosia)

Gran Priorato di Sant'Andrea (Piazza Armerina)

Messina:

La città in un museo - il museo nella città (Messina)

Palermo:

Aula Bunker Ucciardone (Palermo)

Chiesa di San Giovanni degli Eremiti (Palermo)

Chiesa e chiostro di Sant'Agostino (Palermo)

Chiesa e chiostro della Magione (Palermo)

Istituto Magistrale "Regina Margherita": il chiostro (Palermo)

Mostra Tschinke - daneu all'ex convento della Magione (Palermo)

Villa Belvedere presso Centro Massimiliano Kolbe (Carini)

Castello dei Ventimiglia e Museo Civico (Castelbuono)

Chiesa dell'Itria (Castelbuono)

Chiesa di San Francesco: chiostro e mausoleo dei Ventimiglia (Castelbuono)

Matrice Vecchia (Castelbuono)

Museo Naturalistico "Francesco Minà Palumbo" (Castelbuono)

Chiesa di S. Michele Arcangelo e Chiesa di S. Maria Maggiore (Isnello)

Alla scoperta dei quartieri (Isnello)

Complesso monumentale "Guglielmo IUI" (Monreale)

Siracusa:

Grand Tour: naturalia et mirabilia wunderkammer siracusana (Ortigia, Siracusa)

Grand Tour: Chiesa del Carmine e Convento dei Carmelitani (Siracusa)

Grand Tour: Chiesa di San Pietro (Siracusa)

Trapani:

Palazzo Vescovile e Archivio Cattedrale di San Lorenzo (Trapani)

Patio Pipitone (Calatafimi - Segesta)

Grand Tour: racconto divino baglio Florio (Calatafimi- Segesta)

Grand Tour: racconto divino tenute Lombardo (Calatafimi - Segesta)

Grand Tour: racconto divino tonnino Baglio Ceuso (Calatafimi - Segesta)

Grand Tour: convento dei Padri Minimi S. Francesco di Paola (Castelvetrano)

Grand Tour: complesso monumentale S. Maria della Grotta (Marsala)

Grand Tour: Grotta della Sibilia (Marsala)

Grand Tour: il fossato punico e la città inespugnabile (Marsala)

Giardino Pantesco di Donnafugata (Pantelleria)

© Riproduzione riservata