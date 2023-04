Autismo, per Mattarella da PizzAut la speciale "Articolo 1". Meloni: "Progetti per 77 milioni"

Per celebrare la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di partecipare all’inaugurazione della seconda pizzeria di PizzAut, a Monza, dopo quella di Cassina dè Pecchi del 2021. Al suo arrivo, il capo dello Stato è stato salutato con lunghi applausi e accolto dal fondatore di PizzAut Nico Acampora, insieme a tutto lo staff. Presenti anche il sindaco di Monza Paolo Pilotto, il presidente della provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio, il vice presidente di Regione Lombardia Marco Alparone, e il vescovo Giovanni Raimondi, che ha benedetto la nuova struttura dove saranno impiegati ragazzi e ragazze con autismo. Prima di entrare nella nuova pizzeria, uno dei camerieri, Andrea, ha suonato al violino l’Inno alla gioia, che «ha imparato per questa circostanza», ha detto il fondatore di PizzAut. Un omaggio gradito dal presidente che ha applaudito e lo salutato con un «bravo» stringendogli la mano.

«Presidente sei uno di noi». Così lo staff e i ragazzi di PizzAut, la pizzeria dove lavorano ragazzi affetti da autismo, che inaugura oggi il suo secondo ristorante a Monza, hanno accolto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il presidente appena entrato è andato a visitare le cucine e gli sono state mostrate le particolarità di questo ristorante, come funzioni in maniera diversa dagli altri, visto che, ad esempio, non ci sono spigoli, in modo che i ragazzi possano lavorare in assoluta sicurezza. Una volta uscito dalle cucine, il presidente è stato accolto da un grande applauso da parte di tutto lo staff e le persone in sala, poi sei è seduto al tavolo e lì è partito il saluto, "presidente sei uno di noi». A tavola il vino servito al presidente proviene da terreni confiscati alla criminalità organizzata, come altri prodotti per le pizze, la mozzarella di bufala e il pomodoro. Il ragazzo che ha servito il vino a Mattarella ha chiacchierato un pò con lui e poi gli ha detto, «va bene adesso ti lascio mangiare». Sergio Mattarella gli ha dolcemente sorriso.

Dopo il taglio del nastro, la firma del contratto a tempo indeterminato come personale di sala per Gabriele e Beatrice, poi la visita della struttura. A seguire il pranzo con il presidente. Per lui i ragazzi hanno preparato gnocco fritto e affettati. Ma soprattutto una pizza speciale: avrà i colori della bandiera e si chiamerà Articolo 1, per ricordare il fatto che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Il lavoro di tutte e tutti, anche delle persone con disabilità, per ciò che sono capaci di dare. Gli ingredienti di Articolo 1? «La pizza del presidente - rivela Acampora - sarà fatta tutta con ingredienti provenienti da prodotti che arrivano da terreni sequestrati alla mafia e alla camorra. Tra questi la burrata di bufala, dalla Campania». Il fondatore di PizzAut, che per il suo impegno ha ricevuto nel 2021 anche l’Ambrogino d’oro, massima onorificenza del Comune di Milano, ha un figlio a cui è stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico.

Per il presidente tanto affetto e un dono speciale: il Grembiule rosso di PizzAut, simbolo di inclusione e cambiamento possibile. «Avere qui il presidente Mattarella, faccio fatica a dirlo. È una cosa importante perché è un segno di vicinanza alle 600 mia famiglie che hanno figli con autismo - afferma Acampora - Io auspico che la presenza di Mattarella oggi possa rappresentare un passo in più - ha aggiunto - che stimoli il resto dello Stato a fare di più e ad essere presente, perché ci sono ancora pochi insegnanti di sostegno. E i nostri figli fanno fatica. Speriamo che da domani sia più presente il sistema dell’Italia con noi, dopo la presenza di Mattarella». «Insieme al ristorante - aggiunge - dove lavoreranno 25 ragazzi con sindrome dello spettro autistico viene inaugurata anche una academy a cui parteciperanno gruppi di 12 ragazzi due volte all’anno e che impareranno il mestiere. Ci sono ristoratori che vogliono provare a fare questa esperienza e ne trarranno giovamento sicuramente», ha spiegato. PizzAut ha riscosso un successo anche internazionale tanto che in questi giorni a Monza c'è una famiglia australiana con un figlio autistico, che sta studiano il modello della pizzeria di Acampora per cercare di replicarlo a Melbourne.

Meloni: progetti per 77 milioni

«Oggi si celebra la Giornata mondiale della consapevolezza sull'Autismo, istituita nel 2007 dalle Nazioni Unite per promuovere una maggiore attenzione verso le persone con disturbo dello spettro autistico. Per questa occasione la facciata di Palazzo Chigi verrà illuminata di blu, dal tramonto di oggi alle 6 di domani. È un piccolo gesto di vicinanza alle famiglie, alle associazioni e agli operatori che, con impegno e tanto amore, ogni giorno affrontano sfide importanti». Lo dichiara la premier, Giorgia Meloni. «Per questo intendiamo sostenere con determinazione il progetto di vita di ogni persona e le tante azioni già intraprese dal Governo per la ricerca, per finanziare i progetti socio-sanitari e migliorare i percorsi di accompagnamento alla vita adulta. Per questo - aggiunge la presidente del Consiglio - abbiamo stanziato 77 milioni per migliorare la qualità della vita delle persone con disturbo dello spettro autistico e sviluppare progetti di inclusione e la piena partecipazione alla vita quotidiana. Il nostro impegno è costante e determinato: individuare il talento e le risorse da potenziare in ogni persona è un investimento per le comunità e rende più forte e coesa la nostra Italia».

I palazzi istituzionali oggi si illuminano di blu, come il Senato e il Ministero dell'Istruzione, che ha diffuso una nota del ministro Giuseppe Valditara indirizzata alle scuole per sensibilizzarle nell'attenzione. "In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull'Autismo - afferma il presidente del Senato Ignazio La Russa - desidero esprimere la mia sentita vicinanza a tutte le persone che ogni giorno convivono con questo disturbo. Supportare le tante famiglie e sensibilizzare l’opinione pubblica è opera imprescindibile. L’inclusione sociale deve essere una priorità e il mio auspicio è che oltre alle Istituzioni, ognuno di noi, possa tutti i giorni fare qualcosa per garantire a queste persone l’esercizio dei diritti fondamentali senza alcuna discriminazione e senza alcuna barriera. Aiutare le famiglie, investire nelle strutture e nei servizi, garantire percorsi di formazione-lavoro, assicurare più docenti di sostegno: questo e molto altro possiamo e dobbiamo fare per arrivare ad una vera inclusione". «Desidero rinnovare la mia vicinanza alle famiglie e il mio plauso a tutti coloro che dedicano tempo e attenzione alle persone nello spettro autistico - afferma il presidente della Camera, Lorenzo Fontana - La sensibilizzazione dell’opinione pubblica su questo tema rappresenta un contributo prezioso anche nel contrasto a ogni forma di emarginazione e discriminazione. Occorre altresì continuare a compiere ogni sforzo per garantire l’accesso ai servizi di sostegno alle persone autistiche e pari opportunità di partecipazione alla vita sociale, economica e culturale del Paese affinchè le loro potenzialità possano essere valorizzate al meglio».

