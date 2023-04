Il murale di Tvboy a Messina e Reggio: "Abbiamo bisogno di ponti d’umanità non di cemento armato"

Salvatore Benintende, conosciuto come Tvboy, è uno street artist italiano che utilizza il suo talento per esprimere messaggi sociali e politici attraverso le sue opere. Oggi ha condiviso un'immagine di un manifesto murale affisso presumibilmente a Messina e Reggio Calabria, con la frase "Abbiamo bisogno di ponti d'umanità non di cemento armato".

Nel dicembre, Tvboy aveva realizzato un'opera sul ponte della nave Life Support di EMERGENCY, un'organizzazione umanitaria che si occupa di soccorrere i migranti. La nave è partirà per la sua prima missione all'inizio di gennaio.

Chi è Tvboy

Nato a Palermo nel 1980, Tvboy è cresciuto a Novate Milanese e Milano. Si è affermato come esponente del movimento NeoPop, avviando la sua carriera artistica nel 1996 con graffiti e lettering. Dopo aver studiato Design Industriale al Politecnico di Milano e Belle Arti a Bilbao, Tvboy ha creato il personaggio omonimo come simbolo di distinzione dalla cultura omologata delle nuove generazioni. L'artista ha esposto le sue opere in numerose mostre e ha collaborato con vari brand, traendo ispirazione da artisti come Andy Warhol, Roy Lichtenstein e Keith Haring, nonché dai fumetti americani e giapponesi.

