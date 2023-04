Messina invasa dai crocieristi. In porto la MSC World Europa, quanta gente in piazza Duomo!

Coincide con la festa della Liberazione il secondo approdo a Messina della MSC World Europa, una delle navi da crociera più grandi del mondo. Circa 7000 i passeggeri, oltre a duemila membri di equipaggi. Ma oggi si trova attraccata in porto anche la Viking Neptune, con almeno 2000 passeggeri a bordo.

Molti quelli che già dalle prime ore del mattino sono sbarcati per rimanere in città per visitare i luoghi di interesse storico e paesaggistico. Ad iniziare dal monumento ai caduti di Piazza Unione Europea proprio mentre era in corso la cerimonia del 78° anniversario della Liberazione. Cristo Re, il museo regionale le altre mete preferite e naturalmente, a mezzogiorno in punto, il campanile del Duomo per ammirare la funzione. Qui un gran bel colpo d'occhio si presentava al momento della rappresentazione con diversecentinaia di persone con il naso all'insù.

© Riproduzione riservata