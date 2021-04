Volley, il record di Paola Egonu: 47 punti! E Conegliano vola anche grazie al calabrese Lionetti

Nella Serie A1 di pallavolo femminile brilla ancora una volta la stella di Paola Egonu. La stella della pallavolo italiana, la giocatrice forse più forte al mondo in questo momento ed opposto della nazionale italiana, ha messo a segno un nuovo grandissimo record. Nel match dei play-off contro Novara (gara 1 della finale scudetto vinta al tie-break) la Egonu ha messo a segno ben 47 punti polverizzando il record di 46 punti realizzato in una partita da lei stessa detenuto. Nel 2016, infatti, a 17 anni la Egonu aveva realizzato 46 punti quando all'epoca militava nel Club Italia.

Un pizzico di Calabria nella Conegliano dei record

C'è un tocco importante di Calabria a Conegliano. In terra veneta allena il giovane allenatore cosentino Valerio Lionetti che ricopre il ruolo di secondo allenatore nella squadra allenata da coach Santarelli. Nato a Cosenza nel 1985, ha iniziato la carriera come scout man, prima di entrare da assistente nello staff tecnico di Loreto (A2) fino al 2012, anno in cui passa a Pesaro (A1). Nel 2013 è capo allenatore ad Agrigento (B1), poi nello staff tecnico di Piacenza e Filottrano prima del trasferimento nel 2017 all’Imoco Volley con cui vince lo Scudetto nelle prime due stagioni 2018 e 2019. Lionetti è alla quarta stagione a Conegliano ed ha già collezionato 9 titoli: tra questi il mondiale per club del 2019

