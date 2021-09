Il Milan fa sul serio: 2-0 alla Lazio. Vola il Torino, blitz dell'Udinese e del Genoa I TABELLINI

In attesa della Roma, c'è già un'altra... capolista. Si tratta del Milan di Pioli che non lascia scampo alcuno alla Lazio sospinta da un grande Leao e dall'eterno Ibrahimovic. Male i biancocelesti, con Immobile in panne e Luis Alberto imbrigliato. Giornata di gloria per il Torino di Juric che, sotterrata l'ascia di guerra con la società, può finalmente godersi il primo successo in stagione, dimenticando l'infortunio di capitan Belotti: Sanabria, Bremer, Pobega e Lukic gli autori del poker che condanna una Salernitana inguardabile. Udinese corsara nel finale sul campo dello Spezia grazie a una rete dell'insospettabile Samardzic. Più spettacolare il successo in rimonta del Genoa che prende due schiaffi dal Cagliari (rigore del solito Joao Pedro e gol di Ceppitelli) prima di reagire con un... Destro e due (reti di) Fares.

I tabellini

Milan-Lazio 2-0

Marcatori: 45' pt Leao, 22' st Ibrahimovic.

Milan: Maignan 6; Calabria 6, Tomori 6.5, Romagnoli 6.5, Hernandez 6.5; Kessiè 5 (16' st Bakayoko 5, 29' st Bennacer 6), Tonali 7; Florenzi 6 (16' st Saelemaekers 6), Diaz 6.5 (35' st Ballo-Tourè sv), Leao 7 (15' st Ibrahimovic 7); Rebic 7.5. Allenatore: Pioli 7.

Lazio: Reina 6; Marusic 5 (19'st Lazzari 5.5), Luiz Felipe 5.5, Acerbi 5, Hysaj 5.5; Milinkovic-Savic 5.5 (29'st Basic 6), Leiva 5.5, Luis Alberto 5; Pedro 6 (39'st Moro sv), Immobile 5 (39'st Muriqi sv), Felipe Anderson 5.5 (19'st Zaccagni 6). Allenatore: Sarri 5.

Arbitro: Chiffi di Padova 5

Torino-Salernitana 4-0

Marcatori: 45'pt Sanabria, 20'st Bremer, 41'st Pobega, 45'st Lukic.

Torino: Milinkovic-Savic 5.5; Zima 6, Bremer 6.5, Rodriguez 6 (17'st Buongiorno 6); Singo 6.5, Lukic 6.5, Mandragora 6.5, Ansaldi 7.5 (28'st Ola Aina 6.5); Linetty 6.5 (8'st Pobega 7), Pjaca 5.5 (28'st Praet 6); Sanabria 7 (40'st Rincon sv). Allenatore: Juric 7.

Salernitana: Belec 5.5: Gyomber 4.5 (21'st Ribery 6), Strandberg 5.5, Bogdan 5; Kechrida 5, M.Coulibaly 5.5 (40'st Schiavone sv), Di Tacchio 6, Obi 5.5 (12'st L Coulibaly 5.5), Ruggeri 6 (1'st Ranieri 6); Bonazzoli 5, Simy 5 (12'st Djuricic 5.5). Allenatore: Castori 5.

Arbitro: Aureliano di Bologna 6.5

Spezia-Udinese 0-1

Marcatore: 44'st Samardzic

Spezia: Zoet 6; Ferrer 6, Nikolaou 6, Hristov 6, S. Bastoni 6 (42'st Reca sv); Kovalenko 5.5 (17'st Agudelo 6), Sala 6 (25'st Bourabia 6), Maggiore 6; Colley 6 (17'st Verde 6), Antiste 5.5, Gyasi 5.5 (41'st Salcedo sv). Allenatore: Thiago Motta 6.

Udinese: Silvestri 6.5; Becão 6, Nuytinck 6, Samir 6; Molina 6 (42'st Soppy sv), Arslan 6 (42'st Jajalo sv), Walace 5.5 (18'st Makengo 6), Pereyra 6, Stryger Larsen 5.5; Deulofeu 5.5 (36'st Samardzic 7), Pussetto 5 (18'st Beto 6). Allenatore: Gotti 6.5.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata 6.5

Cagliari-Genoa 2-3

Marcatori: 16'pt Joao Pedro (rig), 11'st Ceppitelli, 14'st Destro, 24'st e 33'st Fares.

Cagliari: Cragno 5.5; Walukiewicz 5 (1' st Caceres 5), Ceppitelli 6, Carboni 5 (37' st Pereiro sv); Zappa 5 (20' st Bellanova 5.5), Grassi 6 (9' st Nandez 6), Deiola 6, Marin 6.5, Dalbert 6; Joao Pedro 6, Keita 6 (20' st Farias 4.5). Allenatore: Semplici 5.

Genoa: Sirigu 5.5; Biraschi 5 (1' st Vanheusden 6.5), Maksimovic 5.5, Criscito 6; Sabelli 5 (1' st Kallon 6) Tourè 6, Rovella 6.5, Sturaro 5.5 (1' st Fares 7.5), Cambiaso 6.5; Destro 6.5 (38' st Behrami sv), Pandev 5 (15' st Ekuban 6). Allenatore: Ballardini 6.5.

Arbitro: Pairetto di Nichelino 6

