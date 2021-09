Champions League: Milan sorpassato a Liverpool, Inter gelata nel finale dal Real TABELLINI

Notte da dimenticare per le milanesi di scena in Champions. Eppure Inter e Milan non hanno affatto sfigurato contro il Real Madrid (a San Siro) e a Liverpool ma sono state beffate. Il Milan, dopo un avvio di gara in affanno (autorete di Tomori e rigore fallito da Salah), piazza un 1-2 clamoroso sul finire di primo tempo con Rebic e Brahim Diaz. Nella ripresa Salah si riscatta pareggiando i conti, prima che Henderson operi il definitivo controsorpasso. A San Siro, invece, l'Inter spreca tanto nel primo tempo, soffre ma tiene botta nella ripresa fino al gol del solito Rodrygo (in rete anche nella gara del Bernabeu dello scorso anno) a un minuto dalla fine.

Tabellino Liverpool-Milan

Marcatori: 9'pt Tomori (aut), 42'pt Rebic, 44'pt Diaz, 4'st Salah, 24'st Henderson.

Liverpool: Alisson 6; Alexander-Arnold 7, Matip 6, Gomez 5.5, Robertson 7; Keita 6 (26'st Alcantara 6), Fabinho 6.5, Henderson 7 (39'st Milner sv); Salah 7 (39'st Oxlade-Chamberlain sv), Origi 6.5 (18'st Manè 6), Diogo Jota 6 (26'st Jones 6). Allenatore: Klopp 6.5.

Milan: Maignan 7; Calabria 6, Kjaer 7, Tomori 7, Hernandez 6; Kessiè 5, Bennacer 5 (26'st Tonali 6); Saelemaekers 6.5 (17'st Florenzi 5.5), Diaz 6, Leao 6 (17'st Giroud 5.5); Rebic 7 (38'st Maldini sv). Allenatore: Pioli 5.5.

Arbitro: Marciniak (Polonia) 6

Tabellino Inter-Real Madrid

Marcatore: 44' st Rodrygo.

Inter: Handanovic 6; Skriniar 7, De Vrij 6, Bastoni 6; Darmian 5.5 (10'st Dumfries 6.5), Barella 6.5 (39' st Vecino sv), Brozovic 6.5, Calhanoglu 5 (20'st Vidal 5.5), Perisic 5.5 (10' st Dimarco 6); Dzeko 6, Lautaro Martinez 5.5 (20'st Correa 6). Allenatore: Inzaghi 6.

Real Madrid: Courtois 7.5; Carvajal 6, Eder Militao 6, Alaba 6, Nacho 5.5; Llorente 6, Casemiro 6, Modric 6.5 (35'st Camavinga 7); Lucas Vazquez 6.5 (20'st Rodrygo 7), Benzema 6.5, Vinicius 6 (47'st Asensio sv). Allenatore: Ancelotti 6.5.

Arbitro: Siebert (Germania) 6

© Riproduzione riservata