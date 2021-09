Uno scozzese al "Franco Scoglio" per Messina-Bari: la storia di Jake Barnes

Cosa ci fa a Messina uno scozzese che vive a Bari? Semplice, vede una partita di calcio. Nello specifico uno dei big match della sesta giornata del campionato di Serie C tra i peloritani e i pugliesi. C'era anche Jake Barnes tra i circa trenta tifosi dei “galletti” che sono partiti alla volta dello Stretto nel turno infrasettimanale di ieri. Nello specchietto del settore ospiti, con sciarpa biancorossa al collo. Una storia, tra tante, che il calcio può e sa regalare. Uniche.

Jake ha 38 anni ed è originario di Aberdeen, la terza città per numero di abitanti della Scozia. In Italia insegna lingue proprio a Bari, città di cui si è innamorato e dove vive, nella periferia nord. Seguendo anche la sua passione, il football, legandosi proprio alla compagine oggi guidata dal patron De Laurentis, che appunto quando può segue anche in trasferta. In Puglia è arrivato attraverso degli amici calabresi, di Reggio Calabria, che ha conosciuto in Scozia. Ha iniziato lavorando a Bitonto, ma il Bari lo ha sempre ammirato sin da piccolo.

