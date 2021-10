Indian Wells, ko Musetti e Marcora. Impresa di Mager contro Fucsovics FOTO

Lorenzo Musetti e Roberto Marcora escono di scena al primo turno del torneo Atp di Indian Wells, in California. Avanza invece Gianluca Mager. Il 19enne toscano n.62 al mondo è stato sconfitto per 6-1 6-3 dal 33enne spagnolo Albert Ramos-Vinolas (n.48), mentre il 32enne lombardo n.208 in Atp ha perso 6-4 6-0 con l’altro spagnolo 24enne Pedro Martinez (n.61). Successo invece per il 26enne ligure n.73 al mondo, che ha superato il 29enne ungherese Martin Fucsovics per 1-6 6-3 6-2.

