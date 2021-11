Primo punto per il Milan, ma la speranze qualificazione sono appese a un filo

Milan-Porto 1-1

RETI: 6'pt Luis Diaz, 16'st Mbemba (aut).

MILAN (4-3-1-2): Tatarusanu 7; Calabria 5.5 (1'st Kalulu 7), Tomori 5.5, Romagnoli 6, Hernandez 6.5; Tonali 6.5 (23'st Kessiè 6), Bennacer 5.5; Saelemaekers 6, Diaz 5 (23'st Krunic 6), Leao 6 (40'st Maldini sv); Giroud 5.5 (31'st Ibrahimovic sv). In panchina: Mirante, Jungdal, Kjaer, Bakayoko, Gabbia. Allenatore: Pioli 6.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa 6; Joao Mario 6, Pepe 7, Mbemba 5, Sanusi 6.5; Otavio 6.5 (40'st Martinez sv), Grujic 6.5, Sergio Oliveira 6.5 (24'st Vitinha 6), Luis Diaz 7 (34'st Bruno Costa sv); Taremi 5.5 (40'st Pepè sv), Evanilson 5.5 (34'st Conceicao sv) In panchina: Marchesin, Cardoso, Uribe, Corona, Manafá, Chipela Gomes, Fabio Vieira. Allenatore: Sergio Conceicao 6.5.

NOTE: serata nuvolosa, campo in buone condizioni. Ammoniti: Pioli (all), Grujic, Tomori, Mbemba, Vitinha, Conceicao. Angoli 6-5. Recupero: 2', 3'.

Niente da fare per il Milan, che trova il primo punto in Champions League ma non riesce a centrare un successo che avrebbe avuto un peso certamente diverso. A San Siro finisce solo 1-1 con il Porto: al vantaggio iniziale di Luis Diaz risponde l’autogol di Mbemba propiziato da Tomori. La squadra di Pioli schioda finalmente lo zero dalla classifica, però ora le speranze di proseguire in Champions sono appese ad un filo. Per continuare a crederci servirebbe che intanto l’Atletico Madrid non vinca ad Anfield contro il Liverpool (ore 21).

