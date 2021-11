Il Giro d'Italia 2022 torna in Sicilia e Calabria. Tappe per velocisti con arrivo a Messina e la Palmi-Scalea - FOTO

Dopo la presentazione della Grande Partenza dall’Ungheria, con due frazioni adatte agli sprinter e una cronometro individuale nel cuore di Budapest, continua il viaggio attraverso le tappe, i territori e le eccellenze della 105^ edizione della Corsa Rosa. Sono in totale sette le tappe adatte alle ruote veloci del gruppo: le prime due si svolgeranno sul suolo magiaro, le altre sul territorio italiano.

Le sette tappe per velocisti del Giro d'Italia 2021-2022

Queste le sette tappe: Budapest-Visegrad di 195 Km; Kaposvar-Balatonfured di 201 km; Catania-Messina di 172 km; Palmi - Scalea (Riviera del Cedri) di 192 km; Santarcangelo di Romagna-Reggio Emilia di 201 km; Sanremo-Cuneo di 157 km; Borgo Valsugana-Treviso di 146 km.

"E' un Giro ricco di ottime occasioni per i velocisti - ha commentato lo sprinter e pistard azzurro, Elia Viviani - Forse l’arrivo della prima tappa è più favorevole per un finisseur o un velocista che tiene bene in salita. Mi piacerebbe poter lottare per conquistare nuovamente la Maglia Ciclamino e provare a vincere qualche tappa come quella di Treviso, vicino ai miei tifosi, o quella di Reggio Emilia. Sicuramente c'è terreno per ripetere un Giro come quello del 2018: sarebbe un sogno". Domani verranno svelate le tappe di media montagna.

La Catania-Messina

Un classico in terra sicula con partenza a Catania e arrivo a Messina. Dalla provincia di Catania si sale sui monti peloritani arrivando a Portella Mandrazzi e si scende verso la costa tirrenica toccando, tra gli altri, comuni come Barcellona, lo svincolo di Milazzo, Villafranca Tirrena fino ad arrivare a Ganzirri ed al centro di Messina.

La Palmi-Scalea

Tappa leggermente ondulata ancora una volta probabilmente da concludersi con una volata. Si parte da Palmi passando per Rosarno e salendo dalla SS 18 verso Mileto e Vibo. Da 500 metri d'altitudine di Vibo si riscende verso Pizzo e nuovamente la SS 18 da percorrere lungo la costa tirrenica del basso Catanzarese ed entrando nella provincia di Cosenza fino ad arrivare al traguardo di Scalea.

